Новогодние подарки родственникам готовят 68% россиян, друзьям - 17%. При этом годом ранее их планировали 74% и 24% опрошенных соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, подарки детям, родителям, братьям, сестрам и другим членам семьи женщины собираются делать чаще мужчин (74% против 63%), а молодежь до 24 лет - чаще респондентов старше 45 лет (79% против 64%).

Треть (32%) опрошенных готовят новогодние подарки для своих любимых, хотя с возрастом их число уменьшается: если среди россиян до 24 лет такое намерение высказали 50%, то среди опрошенных старше 45 - лишь 27%. Мужчины преподносят подарки любимым чаще, чем женщины (35% против 29%). Респонденты с доходом выше 80 тыс. рублей также более склонны дарить подарки возлюбленным, их оказалось 38%. В конце 2019 года о таких планах сообщали 38% респондентов.

Подарки коллегам сейчас планируют дарить лишь 6% россиян, в прошлом году таких было 12%. В то же время количество тех, кто намерен купить подарки самим себе, в этом году осталось почти на том же уровне, что и в 2019-м (10% и 11%). Еще 15% респондентов вовсе не планируют дарить подарки на Новый год. Такой ответ чаще дают мужчины (17%), россияне старше 45 лет (18%) и респонденты с доходом до 30 тыс. руб. (19%). В прошлом году не собирались дарить подарки на Новый год 11% опрошенных.

В среднем по стране россияне планируют потратить на новогодние подарки 11 800 рублей, что меньше, чем в 2019 (13 500 рублей). У мужчин среднестатистический подарочный бюджет выше, чем у женщин (13 500 против 9 800 рублей). Больше потратить на подарки собирается молодежь до 24 лет (12 400 рублей). Самый же высокий бюджет на подарки - 16 400 рублей - закономерно отмечается у респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.