Пресс-служба Президента России Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина намечена на 17 декабря, соообщается на сайте Кремля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз мероприятие пройдет в режиме видеоконференции

Пресс-служба Президента России

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина намечена на 17 декабря, соообщается на сайте Кремля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Однако "удаленка" коснется только главы государства, а работники СМИ смогут собраться вместе, чтобы задать свои вопросы президенту. Сам Путин выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, где соблюдаются повышенные меры безопасности в связи с распространением коронавирусной заразы.

Сотрудников федеральных и зарубежных СМИ соберут в Центре международной торговли. Для региональных СМИ в каждом федеральном округе организуют специальные площадки, но число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора. Адреса площадок назовут 11 декабря.

Журналисты смогут акредитоваться на пресс-конференцию с 29 ноября по 2 декабря. "Аккредитация проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) в рамках следующей квоты: один корреспондент от редакции печатного или онлайн-издания, один фотокорреспондент, одна съёмочная группа от телевизионного СМИ (корреспондент и оператор). Заявки принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году не будет "Прямой линии с Владимиром Путиным" - традиционного общения главы государства с россиянами. Песков объяснил, что в силу сложившихся в этом году условий "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев", поэтому проводить ее в традиционном формате "было бы излишним".

Однако на то есть и другие причины. Рейтинг последней "Прямой линии", проводившейся в июне 2019 года, оказался самым провальным за последние восемь лет. По данным Mediascope, по телевизору "Прямую линию" посмотрели 5,3 млн человек, рейтинг программы составил 7,6%.

За 4 часа 7 минут, которые продолжалась последняя "Прямая линия", Путин успел ответить на 81 вопрос. Опрос "Левада-центра", проведенный после программы, показал, что 48% россиян сомневаются в решении затронутых во время мероприятия проблем.

С конца марта президент Владимир Путин практически безвылазно находится "в бункере", проводя большинство мероприятий в режиме видеоконференции в подмосковной резиденции Ново-Огарево или в Кремле. А чиновников, приглашенных на личную встречу с главой государства, заставляют проходить тестирование на коронавирус, после чего запирают на строгий карантин. Кроме того, в Ново-Огарево и Кремле установили дезинфекционные тоннели для защиты от коронавируса, по которым прогоняют посетителей для их "очистки". Всё это позволяет главе государства не пользоваться средствами защиты, свободно жать руки собеседникам на камеру и не торопиться с использованием зарегистрированной, но не прошедшей полноценные клинические испытания российской вакцины.