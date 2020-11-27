Пресс-служба Президента России Кремль объяснил отсутствие масок на участниках встречи с Владимиром Путиным в Сарове достаточностью принятых "эпидемиологических мер"

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал информацию о том, что в ходе визита президента в город Саров его встречали люди, не соблюдавшие социальную дистанцию и не носившие масок. Маски не было и у главы государства, который к тому же здоровался за руку со встречающими, пишет "Интерфакс".

Отсутствие масок Песков объяснил тем, что "были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента". Что это были за меры, пресс-секретарь не уточнил, но заявил, что речь шла и об обеспечении безопасности встречавших Путина.

"Безусловно, пример - это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", - отметил Песков в ответ на вопрос, не стоило ли президенту продемонстрировать опасность ситуации и необходимость соблюдать меры личной безопасности.

Несмотря на то, что чиновники продолжают настаивать на неукоснительном соблюдении масочно-перчаточного режима, предлагая в том числе не пускать "безмасочников" в общественный транспорт и выводить их из кинотеатров, сами они позволяют себе нарушать эти правила.

Так, 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин встретился с рестораторами в "Кофемании" на Большой Никитской: при этом ни рестораторы, ни сам мэр не надели на встречу средства защиты. Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" направил в адрес Главконтроля сообщение о нарушении, допущенном мэром, однако там заявили, что не имеют доказательств административного правонарушения на этот счет.