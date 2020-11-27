Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично оценил состояние моста на остров Русский во Владивостоке в ночь на 27 ноября. Глава региона осмотрел конструкцию и дал примерный прогноз по восстановлению одного из ключевых транспортных объектов города, сообщает "Восток Медиа".

"Возникает много вопросов, когда можно будет эксплуатировать Русский мост. Мы ранее посмотрели, какие силы задействованы на отбивке льда с пилонов - работают 20 альпинистов", - заявил Олег Кожемяко.

По предварительным оценкам, полная расчистка моста может занять около шести дней, при неблагоприятных условиях - около 10. До этого времени сообщение между материком и островом обеспечивает паром.

Он отметил, что альпинисты прилагают действительно героические усилия для того, чтобы привести мост в порядок. Работы ведутся на высоте более 200 метров, смены длятся по восемь часов.

Губернатор передвигался по мосту на грузовике с усиленной крышей. "Я видел, сколько льда лежит на проезжей части. На автомобиле здесь нельзя ездить ни в коем случае. Это может привести, в том числе к смертельному исходу", - объяснил губернатор.

Кроме того, Олег Кожемяко, как передает "Интерфакс", поручил мэру Владивостока Олегу Гуменюку отстранить от работы и привлечь к ответственности руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке.

"Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Решением КЧС за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы", - заявил Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

В пятницу правительство Приморского края спустя восемь лет вспомнило, что французская компания, которая монтировала ванты Русского моста, не предусмотрела ситуацию с обледенением.

"Мы отправили во французскую компанию официальный документ, письмо, сообщающее о случившейся проблеме. Вместе пришли к решению, что специалистам нужно выезжать на местность с оборудованием, возможностью для визуального осмотра, чтобы понимать, насколько критичны нагрузки на опоры моста, провести полный анализ и принять грамотное решение. Работа направлена на то, чтобы исключить образование такой наледи на вантах в дальнейшем. Пока можем только предполагать, какое решение предложат специалисты. Это напряженная ванта, внутри - парафин, сильно греть ее нельзя. Вступят в силу законы физики", - пояснил заместитель директора ФКУ ДСД "Дальний Восток" Дмитрий Бабак.

Он также отметил, что ситуацию, которая сложилась на Русском мосту после недавнего циклона, французская компания не могла предусмотреть. Компания работает со многими странами, в том числе скандинавскими. Даже в Норвегии, которая славится холодным климатом, ничего подобного ни разу не было.

Отмечается, что ситуация уже обсуждалась с местными учеными и профессиональным сообществом, в том числе экспертами из Политехнического института ДВФУ. В частности, рассматривалось применение роботов, которые путём термодинамического воздействия удаляют ледяные отложения.

В Приморье на прошлой неделе прошел снежный циклон, из-за чего было нарушено электроснабжение более чем в 10 районах Владивостока. Частично было нарушено движение автобусов, задержана часть авиарейсов, на дорогах образовался гололед. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан.

В результате стихии в городе без отопления осталось больше 600 домов. В городе зафиксировали 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, которые обеспечивают освещение на улицах, повалено свыше 4,5 тыс. деревьев.

В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы. В четверг, по данным Минэнерго, была восстановлена подача тепла во все дома Владивостока. По данным ведомства, по состоянию на полдень четверга снабжение водой, теплом и электроэнергией было восстановлено для 94% пострадавших.

С материковой частью Владивостока остров Русский связывает мост, закрытый из-за обледенения с субботы. Выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), медцентр ДВФУ, Приморский океанариум.