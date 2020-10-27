Ведущая Первого канала Екатерина Андреева усомнилась в опасности коронавируса и возмутилась "отсутствием правдивой статистики"

Пресс-служба Президента России Андреева также заявила, что маски и перчатки "дорого обходятся стране" с учетом "столь низкой смертности": по ее мнению, деньги за тесты, средства индивидуальной защиты и санитайзеры "уж точно не идут в карманы разорившихся бизнесменов и представителей среднего класса"

Pixabay.com

Ведущая программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева усомнилась в опасности коронавируса и необходимости ношения маски, приводящего к "энфиземе легких". Свое мнение она высказала под постом бизнесмена Яна Яновского в Instagram о гала-концерте Пласидо Доминго в Большом театре: он посетовал, что "практически весь партер сидел без масок", притом что в царской ложе находилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Андреева в своем комментарии заявила, что "закошмаренным людям" внушают "страшную опасность" от коронавируса, но "данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая". Ведущая отметила, что за восемь месяцев в России умерли 24,7 тысячи человек, то есть в среднем по 37 в месяц в регионе. "А в день, значит, один", - констатировала она.

А на примере США, которые находятся на первом месте в мире по числу умерших от коронавируса, ведущая сделала вывод, что "по всему миру уровень смертности вообще не повысился и даже стал ниже". "Не люблю, когда так примитивно дурят народ", - заявила Андреева. Она призналась, что тоже сидит в партере без маски, потому что ее постоянное ношение может привести к "энфиземе легких, от недостатка кислорода, а это похуже ковида" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Андреева также заявила, что маски и перчатки "дорого обходятся стране" с учетом "столь низкой смертности": по ее мнению, деньги за тесты, средства индивидуальной защиты и санитайзеры "уж точно не идут в карманы разорившихся бизнесменов и представителей среднего класса". Ведущая добавила, что Москва как город только от туризма недополучила за полгода 340 млрд рублей и не заплатила в бюджет 34 млрд, "и это из-за одного умершего в день в среднем от ковида?"

Андреева также сообщила, что не менее 10 ее знакомых умерли без плановой химиотерапии, которую отложили из-за коронавируса. Она возмутилась, что смертность от COVID-19 волнует людей больше, чем смертность от гриппа, туберкулеза или СПИДа. "Справится с проблемами любыми можно только трезво оценив ситуацию. Здесь же я вижу панику, нагнетание, и полное отсутствие правдивой статистики".

В то же время она отметила, что скрыть данные по смертности "нельзя", "и только наивные люди могут думать, что эти данные могут подделать". При этом она рассказала, что ее муж весной лежал в "красной зоне" НИИ имени Склифософского с воспалением легких, но без коронавируса, но его "заставили подписать бумагу, что у него ковид" - "для статистики". Кроме того, по утверждению Андреевой, коронавирус предложили указать в качестве причины смерти 97-летней бабушки ее друга.

К вечеру 26 октября комментарии Андреевой под постом Яновского пропали. По словам бизнесмена, он их не удалял.