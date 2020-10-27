Архив NEWSru.com Сотрудники бурятской колонии задержали правозащитника во время съемки фильма про пытки

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Сотрудники исправительной колонии N 8 в Улан-Удэ задержали утром 27 октября правозащитника Евгения Хасоева. Он вместе с оператором снимал фильм про применение пыток. Мужчину попросили удалить записи и досмотрели без составления протокола, рассказал "Тайге.инфо" Хасоев.

По словам правозащитника, утром он вместе с оператором отправился на съемки фильма о работе правозащитников. У колонии N 8 Хасоев планировал встретиться с двумя осужденными, которые оговорили себя после применения пыток.

"Я шел по дороге, оператор снимал меня. А дорога в эту колонию одна, по ней ездят только работники. В проезжающей навстречу машине нас, видимо, "срисовал" кто-то из сотрудников", - говорит юрист.

У ворот колонии Хасоева и оператора ждали четверо караульных учреждения. Они окружили авторов фильма и спросили, с какой целью они пришли и на каком основании ведут съемку. Через некоторое время на улицу вышел замначальника колонии Барас Рыгзанов. Хасоеву сообщили, что он задержан за ведение съемки "внутри периметра режимного объекта".

Правозащитник не согласен с такой формулировкой. "Территория колонии [в радиусе 50 метров] не охраняется, ничем не обозначена. Там проходной двор. Избушка-сторожка стоит какая-то, а запретных табличек нет", - пояснил он.

Сотрудник оперативного отдела ИК-8 сказал, что оператора и правозащитника досмотрят. Процессуальный статус мужчин сотрудники ФСИН уточнять не стали. Когда Хасоев попытался уйти, караульные ФСИН схватили его за одежду.

"Нам сказали удалить все записи, сделанные в районе колонии. Мы подчинились, с нас взяли объяснения", - рассказал правозащитник.

По его словам, сотрудники ФСИН проводили досмотр без составления протокола и привлечения понятых. После взятия объяснений Евгения Хасоева и его оператора отпустили.

Бурятская исправительная колония N 8 расположена на 4-м километре Спиртозаводского тракта, недалеко от Улан-Удэ. Учреждение ФСИН возглавляет Михаил Капишулин. Ранее он был начальником бурятского СИЗО N 1. В 2016 году республиканская прокуратура обнаружила, что администрация учреждения применяла необоснованно жесткие меры к людям.