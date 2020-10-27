В отношении красноярского бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова, которому вменяют организацию убийств, возбудили еще одно уголовное дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, в 2017-2019 годах Быков как физическое лицо не уплатил налоги на сумму свыше 65 миллионов рублей. В 2017 году он не уплатил более 12 миллионов рублей налогов как индивидуальный предприниматель, отметили в СК РФ.

Анатолия Быкова 23 октября отправили под арест по делу об организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. За день до этого суд отпустил его под домашний арест по другому делу, но Быкова сразу же задержали.

В первый раз бизнесмена арестовали в начале мая. Быков стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает дело сфабрикованным и отрицает вину.

Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

Анатолий Быков в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, вокруг которого велись "алюминиевые войны" с участием криминальных структур. Помимо бизнеса, Быков активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края, передает РИА "Новости".

Еще в 2000 году Быков был задержан за покушение на убийство и незаконное владение оружием. Два года он провел в СИЗО. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 года лишения свободы условно.