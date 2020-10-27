В России обновился суточный максимум смертей от коронавируса - 320 умерших

За последние сутки в России выявлено 16 550 случаев коронавируса в 85 регионах, 320 человек скончались. Это новый суточный максимум летальных случаев в стране с начала пандемии, отмечает РБК.
Всего в стране выявлено 1 547 774 заболевших и 26 589 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
В Москве подтверждено 4312 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализировано 1267 пациентов, на ИВЛ находятся 304 человека.
Из больниц России за сутки выписано 12 844 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 158 940.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 4312
Санкт-Петербург - 721
Московская область - 496
Нижегородская область - 369
Архангельская область - 312
Ростовская область - 311
Свердловская область - 287
Красноярский край - 277
Воронежская область - 276
Забайкальский край - 228
Республика Бурятия - 217
Иркутская область - 215
Алтайский край - 214
Республика Коми - 206
Ульяновская область - 203
Волгоградская область - 197
Хабаровский край - 197
Ханты-Мансийский АО - 194
Саратовская область - 192
Омская область - 191
Томская область - 190
Мурманская область - 189
Ставропольский край - 187
Новосибирская область - 183
Ямало-Ненецкий АО - 181
Приморский край - 181
Республика Саха (Якутия) - 177
Кемеровская область - 175
Оренбургская область - 174
Пензенская область - 171
Пермский край - 154
Самарская область - 151
Республика Алтай - 147
Кировская область - 146
Республика Крым - 146
Брянская область - 139
Челябинская область - 138
Тверская область - 137
Тюменская область - 135
Ленинградская область - 129
Республика Хакасия - 128
Орловская область - 122
Удмуртская Республика - 121
Краснодарский край - 120
Астраханская область - 119
Курская область - 117
Ивановская область - 111
Псковская область - 110
Амурская область - 109
Ярославская область - 108
Тульская область - 105
Костромская область - 104
Белгородская область - 103
Рязанская область - 103
Смоленская область - 103
Калужская область - 100
Республика Калмыкия - 99
Владимирская область - 95
Вологодская область - 94
Республика Карелия - 93
Кабардино-Балкарская Республика - 90
Калининградская область - 89
Сахалинская область - 87
Республика Дагестан - 86
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Тамбовская область - 85
Республика Башкортостан - 85
Липецкая область - 83
Новгородская область - 81
Курганская область - 77
Республика Тыва - 75
Республика Адыгея - 70
Республика Мордовия - 65
Севастополь - 62
Чувашская Республика - 60
Республика Северная Осетия - 56
Республика Ингушетия - 53
Камчатский край - 50
Магаданская область - 50
Республика Марий Эл - 49
Республика Татарстан - 45
Еврейская АО - 40
Чеченская Республика - 10
Ненецкий АО - 5
Чукотский АО - 2