В России обновился суточный максимум смертей от коронавируса - 320 умерших

АГН Москва / Софья Сандурская В Москве подтверждено 4312 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализировано 1267 пациентов, на ИВЛ находятся 304 человека

АГН Москва / Денис Гришкин

За последние сутки в России выявлено 16 550 случаев коронавируса в 85 регионах, 320 человек скончались. Это новый суточный максимум летальных случаев в стране с начала пандемии, отмечает РБК.

Всего в стране выявлено 1 547 774 заболевших и 26 589 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

В Москве подтверждено 4312 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализировано 1267 пациентов, на ИВЛ находятся 304 человека.

Из больниц России за сутки выписано 12 844 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 158 940.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 4312

Санкт-Петербург - 721

Московская область - 496

Нижегородская область - 369

Архангельская область - 312

Ростовская область - 311

Свердловская область - 287

Красноярский край - 277

Воронежская область - 276

Забайкальский край - 228

Республика Бурятия - 217

Иркутская область - 215

Алтайский край - 214

Республика Коми - 206

Ульяновская область - 203

Волгоградская область - 197

Хабаровский край - 197

Ханты-Мансийский АО - 194

Саратовская область - 192

Омская область - 191

Томская область - 190

Мурманская область - 189

Ставропольский край - 187

Новосибирская область - 183

Ямало-Ненецкий АО - 181

Приморский край - 181

Республика Саха (Якутия) - 177

Кемеровская область - 175

Оренбургская область - 174

Пензенская область - 171

Пермский край - 154

Самарская область - 151

Республика Алтай - 147

Кировская область - 146

Республика Крым - 146

Брянская область - 139

Челябинская область - 138

Тверская область - 137

Тюменская область - 135

Ленинградская область - 129

Республика Хакасия - 128

Орловская область - 122

Удмуртская Республика - 121

Краснодарский край - 120

Астраханская область - 119

Курская область - 117

Ивановская область - 111

Псковская область - 110

Амурская область - 109

Ярославская область - 108

Тульская область - 105

Костромская область - 104

Белгородская область - 103

Рязанская область - 103

Смоленская область - 103

Калужская область - 100

Республика Калмыкия - 99

Владимирская область - 95

Вологодская область - 94

Республика Карелия - 93

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Калининградская область - 89

Сахалинская область - 87

Республика Дагестан - 86

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Тамбовская область - 85

Республика Башкортостан - 85

Липецкая область - 83

Новгородская область - 81

Курганская область - 77

Республика Тыва - 75

Республика Адыгея - 70

Республика Мордовия - 65

Севастополь - 62

Чувашская Республика - 60

Республика Северная Осетия - 56

Республика Ингушетия - 53

Камчатский край - 50

Магаданская область - 50

Республика Марий Эл - 49

Республика Татарстан - 45

Еврейская АО - 40

Чеченская Республика - 10

Ненецкий АО - 5

Чукотский АО - 2

