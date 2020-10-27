Из-за ажиотажного спроса на лекарства и слабой готовности аптек систему маркировки упростили, теперь она не влияет на доступность препаратов

Минпромторг Как показало исследование, основные проблемы с препаратами вызваны повышенным спросом в связи с пандемией, а также тем, что некоторые аптеки неверно рассчитали спрос на противовирусные препараты и не заказали достаточный объем

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Сроки действия заявительного порядка маркировки лекарств в России, которые определят власти, устанавливаются до полной готовности всех участников отрасли, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Ранее о временном переходе на заявительный порядок маркировки лекарств сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, отмечая, что, "принимая во внимание пик повышенного спроса", решено "временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах". По словам министра, это должно позволить "отпускать" товар сразу, не дожидаясь ничего.

В ЦРПТ сообщили, что Центр совместно с регуляторами "реализует комплекс мер, направленных на повышение качества взаимодействия участников рынка с системой маркировки лекарства и бесперебойное движение препаратов", передает "Интерфакс". Такие шаги "предпринимаются с учетом повышенного спроса на лекарства, отдельных технических инцидентов на инфраструктуре оператора и не полной готовности ряда дистрибуторов и аптек к работе с маркированными препаратами", они "снизят нагрузку на участников оборота, улучшат качество сервиса и позволят в период повышенного спроса на отечественные и импортные лекарства гарантировать их своевременную доставку до аптечных сетей и доступность для населения", убеждены специалисты Центра.

Ранее от некоторых региональных аптечных сетей поступала информация о сложности выполнения требований по маркировке лекарств. А Российская ассоциация аптечных сетей обратилась в Минздрав с просьбой упростить требования к обороту маркированных лекарств на период пандемии коронавируса, отменить штрафные санкции из-за технических сбоев в системе. Министерства и оператор системы воплотили просьбы компаний.

В ЦРПТ указали, что одной из основных мер "является временный переход на уведомительный режим работы системы в аптечном и дистрибуторском сегментах". "Для этого в системе реализован новый функционал - возможность безакцептной приемки товара получателем", - рассказали в Центре.

Теперь, получив препараты, участник рынка ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения от поставщика. Далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки. Такая схема упрощает взаимодействие участников оборота между собой и делает процесс перехода лекарств из одного "звена" товарной цепи в другое практически мгновенным. Этот алгоритм уже отработан с рядом участников рынка.

Кроме того, ЦРПТ ведет активную работу с аптеками и поставщиками решений для касс с целью снятия проверок подтверждения кодов маркировки в системе в момент совершения продажи, что приводило к задержкам при отпуске препаратов покупателям. Многие аптеки по собственной инициативе поставили себе такой программное обеспечение. Это упростит продажу лекарств. 23 октября Росздравнадзором в аптеки уже были разосланы соответствующие методические рекомендации.

Общественная организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) провела исследование доступности препаратов в регионах, проверено более 120 аптек по всей стране. Изучалось наличие в аптеках ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19. Эпизодическое отсутствие отдельных препаратов было выявлено менее чем в 18% объектов, что нивелировалось возможностью приобрести необходимые лекарства в соседних аптеках.

Как показало исследование, основные проблемы с препаратами вызваны повышенным спросом в связи с пандемией, а также тем, что некоторые аптеки неверно рассчитали спрос на противовирусные препараты и не заказали достаточный объем. Менее значимым, но встречающимся фактором, стало неправильно настроенное программное обеспечение касс (в частности, для продажи маркированных лекарств, доля которых на рынке составляет порядка 10%). Опрос провизоров показал, что трудности в работе с маркированными лекарствами встречаются менее, чем у 10% аптек (11 объектов). Проблемы в этой части связаны с выбором администрацией ненадлежащего ПО или с некорректной настройкой, что, по словам продавцов, решается переходом на правильный софт либо обновлением до актуальной версии, однако не всегда своевременно обеспечивается.

По словам председателя ОПИ Олега Павлова, "вне зависимости от того, что является причиной сбоев - отсутствие квалификации или сознательное нежелание обновлять софт, заложниками такого подхода становятся обычные граждане, что недопустимо".

В течение последней рабочей недели и выходных проведены доработки системы мониторинга, оптимизация программного обеспечения системы и ее перенос на новую инфраструктуру - это обеспечило многократный рост производительности, говорится в заявление ЦРПТ. Также для обеспечения оперативного взаимодействия с отраслью в круглосуточном режиме создана рабочая группа, в которую вошли представители Аппарата Правительства РФ, Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора, ФТС и ЦРПТ. Существенно увеличена и численность подразделений технической поддержки ЦРПТ, что позволило сформировать группы поддержки аптек и медицинских организаций, а также группу региональных менеджеров с физическим присутствием на местах - во всех субъектах РФ.

Эти группы поддержки будут в приоритетном порядке решать все вопросы, связанные с приемкой и продажей препаратов, настройкой кассового ПО и товаро-учетных систем, другими возникающими сложностями с движением лекарств между участниками оборота, отметили в Центре.