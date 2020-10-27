Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку после обнаружения в лесу в Красногорске Московской области тела приятеля неонациста Максима Марцинкевича по кличке Тесак Артема Костылева. По предварительным данным, он покончил с собой. Об этом рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

"Тело Артема Костылева было обнаружено грибником в лесополосе подмосковного Красногорска, предварительная причина смерти - суицид. По данному факту организована проверка", - сказал собеседник агентства. Ранее самоубийство, согласно официальной версии, совершил и сам Тесак, отбывавший наказание за решеткой. Националист оставил предсмертные записки.

Костылев был известен в ультраправых кругах как Костыль. Он долгое время сотрудничал с Тесаком в запрещенном движении "Формат-18".

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов ранее сообщал, что заключенного принуждали к даче признательных показаний по другому уголовному делу, и вскоре Марцинкевича должны были этапировать в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.

Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения.

После того как тело осужденного было выдано его отцу для захоронения, его адвокат Алексей Михальчик отмечал, что на нем были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей". В начале октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 года. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.

Тесак ранее также был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

После смерти националиста официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "мотив для лишения себя жизни был очень серьезный" у Тесака. "Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились", - заявила представитель СК РФ.

По ее словам, в 2007 году в связи с распространением видеозаписи, на которой было запечатлено двойное убийство лиц неславянской национальности, было возбуждено уголовное дело. Позднее следствие по делу приостановили, так как не смогли найти подозреваемого. "В рамках оперативно-разыскной деятельности, не связанной с обстоятельствами этого дела, в колонии Красноярского края один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к этому двойному убийству", - сказала Петренко.

Напомним, в 2007 году в интернете было опубликовано жуткое видео под названием "Казнь таджика и дага". В нем неонацисты, скрывавшие лица под масками, убили в лесу на фоне флага со свастикой двух связанных мужчин неславянской внешности. Дагестанцу преступники отрезали ножом голову, а выходца из Средней Азии застрелили. В МВД сначала заявляли, что шокирующая запись является монтажом, намекая на то, что это постановка. Но спустя год родственники одного из убитых опознали его.

Светлана Петренко отметила, что в ходе проверки информации об убийстве причастность к нему Тесака подтвердилась. "При этом сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших", - сказала Петренко.

По данным ведомства, Марцинкевич заявил, что "начал убивать приезжих в Москву с 19 лет". "Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов", - сказала Петренко.

Именно поэтому, по ее словам, националист "решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен". "В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв. На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления", - заявила представитель СК.

Она отметила, что убийства, которые Марцинкевич совершил в 2007 году, он также записывал с друзьями на видео, которое затем было выложено в интернет.

"По этому уголовному делу мы пока ничего комментировать не будем. Но повторю, что Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания. Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало", - сказала Петренко.

Поскольку при совершении двойного убийства у Марцинкевича были сообщники, "серьезные мотивы для лишения себя жизни", по выражению Петренко, могли появиться и у других людей из окружения националиста.

Напомним, Максим Марцинкевич с юности входил в различные ультраправые организации и не скрывал своих расистских взглядов. Как и большинство скинхедов неонацистского толка, которых было немало среди молодежи конца 1990-х - начала 2000-х годов, Марцинкевич, вероятно, был причастен к уличному насилию, связанному с ксенофобией. Нередко такие нападения скинхедов на людей с неславянской внешностью заканчивались убийством. Однако к уголовной ответственности за такие преступления Марцинкевич не привлекался.

Уже в нулевых годах Тесак пытался популяризировать неонацистские взгляды и культ насилия на почве ксенофобии, используя интернет. В середине 2000-х годов он организовал небольшую группировку "Формат 18", это число - принятое в среде ультраправых цифровое обозначение первых букв в имени Адольфа Гитлера. Через несколько лет власти признали группировку экстремистской организацией.

Участники "Формата 18", который сам Тесак называл "творческим объединением", снимали ролики с рассуждениями о превосходстве "белой расы" и постановочными "казнями" мигрантов. Большей частью эти ролики, видимо, и правда не были документальными, но их популярность породила вал видеозаписей уже реальных нападений и убийств, которые в те годы совершали многочисленные неонацистские банды.