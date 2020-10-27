Дезинфекция в Курганской областной клинической больнице

лавное управление МЧС России по Курганской области За последние сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Курганской области выросло на 78, из них 51 случай зарегистрировали в Кургане. Общее число заболеваний в регионе составило 5617. За последние сутки выписаны 107 пациентов

Правительство Курганской области

Минздрав России направил своих специалистов в Курганскую область после обращения местных врачей к президенту России Владимиру Путину. Врачи пожаловались на "полный коллапс" системы здравоохранения в регионе: по их словам, в больницах не хватает мест и персонала.

26 октября Русская служба BBC и Ura.ru сообщили, что сотрудники четырех больниц Кургана, которые лечат заразившихся COVID-19, попросили Путина прислать в регион военных медиков. По их словам, больные ждут приезда скорой помощи сутками, а врачей из поликлиники - неделю и более.

Также медики считают, что местные власти занижают статистику по числу больных коронавирусом. "Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", - говорится в обращении. Под ним подписались сотрудники четырех медучреждений и 100 жителей области, пишет "Коммерсант".

"В регион направлена группа специалистов, которые окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19 и окажут практическую помощь больным", - заявил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Илизарова в Кургане перепрофилируют для оказания помощи больным коронавирусом, на что направят средства из федерального бюджета.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уточнил, что медики приедут в регион уже 27 октября, и поблагодарил главу Минздрава Михаила Мурашко за оперативную поддержку. По словам главы региона, главная проблема в борьбе с коронавирусом - нехватка кадров. "Врачей и раньше не хватало, а сейчас многие медики болеют", - написал он в Instagram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо курганских медиков, также отметил быструю реакцию Минздрава.

В пресс-службе Курганской областной думы сказали, что местные врачи не обращались к ним за помощью, пишет Daily Storm. Депутат Госдумы Василий Шишкоедов, который избирался от Курганской и Челябинской областей, также сообщил, что медики не присылали ему жалоб. Парламентарий подтвердил, что ситуация в регионе действительно тяжелая - врачам приходится работать почти сутками без перерыва.

"Ситуация очень сложная. Заболевание коронавирусной инфекцией прогрессирует. Медики работают практически сутками, на износ, многие подвержены этой инфекции и болеют, многие переболели", - сообщил Шишкоедов. Он отметил, что сейчас местные власти увеличивают число койко-мест, но "главная беда" - в нехватке медработников. Депутат также поблагодарил Минздрав за оперативную помощь и выразил надежду, что ситуация в регионе с борьбой с коронавирусом улучшится.

За последние сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Курганской области выросло на 78, из них 51 случай зарегистрировали в Кургане. Общее число заболеваний в регионе составило 5617. За последние сутки выписаны 107 пациентов.