Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В Москве не станут закрывать на ночь рестораны и клубы по совету Роспотребнадзора

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений, так как в городе приняты меры по контролю за их посещением, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

"Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики", - приводит слова Пеньковой оперштаб Москвы.

Роспотребнадзор во вторник заявил о введении всеобщего масочного режима в РФ в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, лифтах и на парковках. Также ведомство рекомендовало запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, но решение останется за властями региона.

В Москве с 19 октября доступ работников и посетителей в ночные клубы и бары возможен только при регистрации номеров телефонов. Посетители на входе должны сканировать QR-код либо отправить SMS. В случае выявления инфекции у кого-то из посетителей всех присутствовавших оповестят об этом и предложат оперативно сдать тест на коронавирус. За отказ использовать систему QR-кодов ночным заведениям грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил радиостанции "Эхо Москвы", что система QR-кодов "неплохо себя зарекомендовала" в других городах и странах, поэтому в Москве принято решение не прекращать деятельность кафе, ресторанов, которые работают в ночное время.

По словам министра городского правительства, рестораторы сами предложили систему чекинов. За неделю QR-коды получили тысячи предприятий общественного питания. "На сегодняшний день мы видим, что эта система работает достаточно активно - около 1,5 тысяч заведений в Москве своевременно информируют людей о контакте с коронавирусными. Поэтому именно рекомендация Роспотребнадзора о закрытии кафе, ресторанов до 6 утра применяться не будет", - сказал Немерюк.