В Санкт-Петербурге владельцу помещения, где "Открытая Россия" запланировала провести "Политический Хэллоуин", рекомендовали отказать в предоставлении площадки для мероприятия. Об этом, как пишет "ОВД-Инфо", сообщила председатель организации Анастасия Буракова.

"Владельцу помещения, где мы планировали провести мероприятие, позвонили и настоятельно рекомендовали отказать нам. Кто именно ему звонил, он не уточнил", - рассказала Бураковой.

31 октября "Открытая Россия" планирует провести первый "Политический Хеллоуин". В качестве площадки для мероприятия был выбран зал школы аргентинского танго, адрес которой уже значился в анонсах.

"Нечисть бывает разная, и злые силы иногда занимают высокие посты - президентов, депутатов, губернаторов, генеральных секретарей. <…> Дресс-код: костюмы политических негодяев прошлого и настоящего", - говорится в объявлении.