Врачи ростовской больницы, где умерли 13 пациентов на ИВЛ, сообщали об отключении кислорода
 
Врачи ростовской больницы, где умерли 13 пациентов на ИВЛ, сообщали об отключении кислорода
Pixabay.com

Комиссия по расследованию смертей в коронавирусном госпитале на базе ростовской горбольницы N20 допускает, что в больнице могли возникнуть перебои с кислородом. Об этом на брифинге членов комиссии рассказала начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая. При этом комиссия установила, что проблем с поставкой кислорода в больницу не было, сообщает ТАСС.

"Не можем дать ответ, были ли перебои с кислородом. В ходе проверки было выявлено, что не было проблем с его доставкой в медучреждение. Но была ли утечка, проверка пока не установила", - заявила Левицкая. По ее словам, комиссия получила рапорты об отключении кислорода от реаниматологов, работавших в красной зоне, но техническая служба больницы сообщала, что перебоев с кислородом в медучреждении не было. В точности установить этот факт смогут только следственные органы.

При этом комиссия заявила о преувеличенном числе погибших пациентов. По словам заместителя начальника управления здравоохранения Ростова Ольги Бардалян, той ночью в больнице скончались только пятеро пациентов, а остальные восемь умерли в течение дня.

Средний возраст умерших в ночь с 11 на 12 октября составил 66 лет, однако в их числе был 29-летний мужчина с онкологической патологией. По предварительным результатам патолого-анатомических исследований, поражение легких у каждого из скончавшихся больных составляло 80-90%. Поэтому даже в случае установления факта утечки следователям предстоит разобраться, стали ли причиной смерти пациентов перебои с кислородом.

По словам главного внештатного анестезиолога-реаниматолога городского управления здравоохранения Михаила Каминского, комиссия провела анализ историй болезни пяти погибших пациентов, смерть которых относится к одному временному интервалу.

"Ни у одного из этих пяти пациентов мы не увидели текста, что состояние больного ухудшилось, наблюдается падение кислорода в системах и так далее. У всех этих пяти пациентов состояние ухудшилось в определенное время, и были проведены реанимационные мероприятия, которые точно соответствуют существующим сегодня стандартам и клиническим рекомендациям", - отметил Каминский.

25 октября члены комиссии побывали в отделении красной зоны. На тот момент, по словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации городской больницы N6 Ростова-на-Дону Михаила Скобло, в отделении находились 26 пациентов с внебольничной пневмонией на фоне коронавируса. Отделение укомплектовано согласно стандартам оснащения, аппаратура находилась в рабочем состоянии.

"Кислородное отделение или кислородный пункт находится на территории городской больницы N20, разделен на две части. Одна часть снабжает кислородом ковидный госпиталь N1, это стационар, вторая часть - ковидный госпиталь N2, это роддом, - рассказала главный специалист-инженер городского управления здравоохранения Татьяна Мкртичян. - Все кислородное оборудование находится в рабочем состоянии, на момент осмотра баллоны были полными". "В этот период умерло пять человек. Если бы был тотальный перебой с кислородом, то, наверно, были бы другие цифры", - в свою очередь отметила Левицкая.

Как подчеркнул Каминский, члены комиссии не являются следователями и не могут допрашивать сотрудников, ее выводы носят предварительный характер. Проверку проводят и следственные органы, которые сделают свои выводы об обстоятельствах смерти пациентов ковидного госпиталя. "Сегодня мы имеем только предварительный патологоанатомический диагноз, даже я его еще не до конца знаю, потому что это произошло буквально считанные часы назад. И этот предварительный диагноз подтверждает, что пациенты, которых не стало, были с тяжелым поражением легких на фоне коронавирусной инфекции. Это все, что мы на сегодняшний день знаем", - сказал Каминский.

21 октября Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку сообщений о смерти 13 пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, из-за нехватки кислорода. Местные СМИ сообщили, что несколько пациентов с коронавирусом, лежавших в больнице N 20 Ростова-на-Дону, задохнулись из-за продолжительной паузы в подаче медицинского кислорода. Эту информацию подтвердили двое медиков, работающих в больнице.

"Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух", - рассказал источник из министерства здравоохранения. По его словам, пять человек умерли в реанимации, еще несколько - в общем отделении больницы. По словам врачей, из-за недостатка кислорода сотрудники вынуждены постоянно снижать его концентрацию в смеси и временно отключать часть пациентов от аппарата, чтобы помочь более тяжелым больным.

Всего 12 октября в ГБ N 20 умерли 13 пациентов, однако в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону отметили, что точная причина их смерти еще устанавливается. Глава регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин также назвал фейком информацию о связи смерти пациентов с недостатком кислорода.