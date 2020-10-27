Pixabay.com Врачи ростовской больницы, где умерли 13 пациентов на ИВЛ, сообщали об отключении кислорода

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Комиссия по расследованию смертей в коронавирусном госпитале на базе ростовской горбольницы N20 допускает, что в больнице могли возникнуть перебои с кислородом. Об этом на брифинге членов комиссии рассказала начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая. При этом комиссия установила, что проблем с поставкой кислорода в больницу не было, сообщает ТАСС.

"Не можем дать ответ, были ли перебои с кислородом. В ходе проверки было выявлено, что не было проблем с его доставкой в медучреждение. Но была ли утечка, проверка пока не установила", - заявила Левицкая. По ее словам, комиссия получила рапорты об отключении кислорода от реаниматологов, работавших в красной зоне, но техническая служба больницы сообщала, что перебоев с кислородом в медучреждении не было. В точности установить этот факт смогут только следственные органы.

При этом комиссия заявила о преувеличенном числе погибших пациентов. По словам заместителя начальника управления здравоохранения Ростова Ольги Бардалян, той ночью в больнице скончались только пятеро пациентов, а остальные восемь умерли в течение дня.

Средний возраст умерших в ночь с 11 на 12 октября составил 66 лет, однако в их числе был 29-летний мужчина с онкологической патологией. По предварительным результатам патолого-анатомических исследований, поражение легких у каждого из скончавшихся больных составляло 80-90%. Поэтому даже в случае установления факта утечки следователям предстоит разобраться, стали ли причиной смерти пациентов перебои с кислородом.

По словам главного внештатного анестезиолога-реаниматолога городского управления здравоохранения Михаила Каминского, комиссия провела анализ историй болезни пяти погибших пациентов, смерть которых относится к одному временному интервалу.

"Ни у одного из этих пяти пациентов мы не увидели текста, что состояние больного ухудшилось, наблюдается падение кислорода в системах и так далее. У всех этих пяти пациентов состояние ухудшилось в определенное время, и были проведены реанимационные мероприятия, которые точно соответствуют существующим сегодня стандартам и клиническим рекомендациям", - отметил Каминский.

25 октября члены комиссии побывали в отделении красной зоны. На тот момент, по словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации городской больницы N6 Ростова-на-Дону Михаила Скобло, в отделении находились 26 пациентов с внебольничной пневмонией на фоне коронавируса. Отделение укомплектовано согласно стандартам оснащения, аппаратура находилась в рабочем состоянии.

"Кислородное отделение или кислородный пункт находится на территории городской больницы N20, разделен на две части. Одна часть снабжает кислородом ковидный госпиталь N1, это стационар, вторая часть - ковидный госпиталь N2, это роддом, - рассказала главный специалист-инженер городского управления здравоохранения Татьяна Мкртичян. - Все кислородное оборудование находится в рабочем состоянии, на момент осмотра баллоны были полными". "В этот период умерло пять человек. Если бы был тотальный перебой с кислородом, то, наверно, были бы другие цифры", - в свою очередь отметила Левицкая.

Как подчеркнул Каминский, члены комиссии не являются следователями и не могут допрашивать сотрудников, ее выводы носят предварительный характер. Проверку проводят и следственные органы, которые сделают свои выводы об обстоятельствах смерти пациентов ковидного госпиталя. "Сегодня мы имеем только предварительный патологоанатомический диагноз, даже я его еще не до конца знаю, потому что это произошло буквально считанные часы назад. И этот предварительный диагноз подтверждает, что пациенты, которых не стало, были с тяжелым поражением легких на фоне коронавирусной инфекции. Это все, что мы на сегодняшний день знаем", - сказал Каминский.

21 октября Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку сообщений о смерти 13 пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, из-за нехватки кислорода. Местные СМИ сообщили, что несколько пациентов с коронавирусом, лежавших в больнице N 20 Ростова-на-Дону, задохнулись из-за продолжительной паузы в подаче медицинского кислорода. Эту информацию подтвердили двое медиков, работающих в больнице.

"Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух", - рассказал источник из министерства здравоохранения. По его словам, пять человек умерли в реанимации, еще несколько - в общем отделении больницы. По словам врачей, из-за недостатка кислорода сотрудники вынуждены постоянно снижать его концентрацию в смеси и временно отключать часть пациентов от аппарата, чтобы помочь более тяжелым больным.

Всего 12 октября в ГБ N 20 умерли 13 пациентов, однако в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону отметили, что точная причина их смерти еще устанавливается. Глава регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин также назвал фейком информацию о связи смерти пациентов с недостатком кислорода.