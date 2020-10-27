Во время осмотра взорвавшегося в Азовском море нефтяного танкера "Генерал Ази Асланов" следователи обнаружили останки, предположительно, членов экипажа, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. Для установления личности погибших назначили генетические экспертизы.

Ранее сообщалось о спасении десяти членов экипажа, судьба троих оставалась неизвестной.

Представитель столичного управления на транспорте СК Елена Марковская отметила, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом расследования подобных происшествий.

Взрыв танкера и последующий пожар произошли вечером 24 октября. Как установило следствие, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость "Нафта". На борту находилось 13 человек, 10 спасли.

Для поисков моряков привлекались два вертолета Ми-8, которые обследовали морской район на площади 400 кв. км. В понедельник активная фаза поисково-спасательной операции, которая не дала результатов, завершилась.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц).