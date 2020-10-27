В Роспотребнадзоре не исключили обострения ситуации с коронавирусом в конце зимы 2021 года

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету, сообщила РИА "Новости" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, для того чтобы эпидемия пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо за счет "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии антител.

Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года. Ученый напомнил, что пневмотропный вирус, который и вызывает болезнь, наиболее активен поздней осенью и ранней весной и боится тепла.

О том, что ситуация с COVID-19 обострится зимой, ранее говорил и сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов. В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в феврале - марте 2021 года заболеваемость коронавирусом в России войдет в фазу устойчивого снижения, передает ТАСС.

По его словам, обычно ученые ожидают сохранения максимального роста заболеваемости на протяжении 28 дней от начала подъема, что составляет два инкубационных периода, после чего должна наступить стабилизация эпидемиологического процесса, но вирус все еще будет распространяться.

"После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль - март, когда мы войдем в фазу снижения", - рассказал Горелов. Эксперт также призвал россиян соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, подчеркнув, что до начала массовой вакцинации альтернативы этим мерам профилактики нет.