Главное управление МЧС России по Калининградской области По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Калининградской области, столкновение с рейсового автобуса N 120 и грузовика произошло возле поселка Круглово около 10:20 (время местное)

Главное управление МЧС России по Калининградской области

ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло в воскременье на автодороге Переславское - Янтарный в Зеленоградском районе Калининградской области, погибли семь человек и еще столько же получили ранения, передает ТАСС.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Калининградской области, столкновение с рейсового автобуса N 120 и грузовика произошло возле поселка Круглово около 10:20 (время местное).

Первоначально сообщалось о шести погибших и восьми пострадавших. Для ликвидации последствий происшествия, а также госпитализации пострадавших, были привлечены 16 единиц спецтехники и 51 человек.

Автобус и водитель перед рейсом прошли необходимые проверки. Машина была в и справном состоянии, она новая, в эксплуатации 1,5 года.

Проверку по факту произошедшего уже инициировала прокуратура Калининградской области. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В Калининградской области 28 сентября объявлен траур, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. Такое решение принял губернатор Антон Алиханов. Как заявил Лысков, глава региона выразил соболезнование семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.