ВСЕ ФОТО Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 867 новых случаев в 83 регионах. В Москве - 2 016 случаев заражения, и это максимум со 2 июня

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва В пятницу впервые с июня количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч. До этого, в конце минувшей недели, была преодолена отметка в шесть тысяч

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Наибольший прирост случаев заражения отмечается в Москве. При этом в столичном оперштабе подчеркивают, что показатели ежесуточного прироста в 3,3 раза ниже, чем были на пике пандемии. В Москве за последние сутки 1 126 человек выздоровели, 18 пациентов скончались

Фото: NIAID / flickr.com

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 867 новых случаев в 83 регионах. В Москве - 2 016 случаев заражения, и это максимум со 2 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба, обнародованные в воскресенье.

В пятницу впервые с июня количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч. До этого, в конце минувшей недели, была преодолена отметка в шесть тысяч.

За сутки умерли 99 человек, выздоровели 3 068 пациентов. В РФ нарастающим итогом зарегистрированы 1 151 438 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерли 20 324 человека. Количество выписанных составило 943 218 человек.

Наибольший прирост случаев заражения отмечается в Москве. При этом в столичном оперштабе подчеркивают, что показатели ежесуточного прироста в 3,3 раза ниже, чем были на пике пандемии. В Москве за последние сутки 1 126 человек выздоровели, 18 пациентов скончались.

Московские врачи всего, как сообщается, вылечили от коронавируса 245 132 человека. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. По ее данным, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 126 пациентов.

На протяжении нескольких недель около тысячи москвичей ежедневно продолжают излечиваться от COVID-19. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 283 760 случаев коронавируса.

Еще 227 новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 226 - в Московской области, 188 - в Ростовской области, 167 - в Нижегородской области, 161 - в Воронежской области, 147 - в Ставропольском крае, 144 - в Ханты-Мансийском автономном округе.

По 141 новому случаю выявлено в Кемеровской и Свердловской областях, 117 - в Ульяновской области, 115 - в Архангельской области, 110 - в Самарской области, 104 - в Саратовской области, 103 - в Красноярском крае и 101 - в Оренбургской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Число новых случаев коронавируса растет во всем мире.