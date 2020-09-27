В поселке Октябрьский города Ступино по улице Заводская, владение 1 произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения компании FM Logistic (ФМ Логистик-Сидорово)

Главное управление МЧС России по Московской области По предварительным данным обрушение перехода произошло из-за перегрузки.Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту происшествия следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области, добавили в ведомстве

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области

В поселке Октябрьский города Ступино по улице Заводская, владение 1 произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения компании FM Logistic (ФМ Логистик-Сидорово).

П последним данным, пострадало 39 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Подмосковья. По данным пресс-службы МЧС, погибших нет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

По предварительным данным обрушение перехода произошло из-за перегрузки.Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту происшествия следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области, добавили в ведомстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.