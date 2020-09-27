Фото: Samara GIS / youtube.com С мая из Самарской области на родину были вывезены около 10 тыс. граждан Узбекистана. 12, 14, 19 и 23 сентября на поезде были отправлены на родину более 3,5 тыс. человек, 16 сентября из Самарской области улетели на самолете около 150 человек

Фото: Samara GIS / youtube.com

Последний вывозной поезд АО "Узбекистон темир йуллари" (Железные дороги Узбекистана) в воскресенье увез на родину 300 граждан Узбекистана, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

Поезд отправлен в Ташкент с железнодорожной станции "Кинель". Уехавшие были последними, кто находился в лагере в Кинельском районе. В пункте временного пребывания больше не осталось ни одного человека. Лагерь там сворачивают.

Напомним, власти Узбекистана с 16 марта приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Граждане Узбекистана прибывали в Самарскую область, надеясь попасть на родину. Для них оборудовали временный пункт пребывания в Кинельском районе, были приняты меры для организации обогрева. Во избежание прибытия большего числа трудовых мигрантов на въездах в область возобновлены контрольные посты.

С мая из Самарской области на родину были вывезены около 10 тыс. граждан Узбекистана. 12, 14, 19 и 23 сентября на поезде были отправлены на родину более 3,5 тыс. человек, 16 сентября из Самарской области улетели на самолете около 150 человек.

По данным МИД Узбекистана на 1 сентября, с начала пандемии COVID-19 из разных стран авиационным и наземным транспортом на родину возвратились более 128 тыс. граждан республики. В частности, чартерными авиаперевозками было доставлено свыше 40 тыс. человек, специальными пассажирскими поездами - более 9 тыс. человек, автотранспортными средствами через пункты санитарно-карантинного пропуска на пограничных территориях - около 80 тыс. человек.