"ОВД-Инфо" сообщило о 115 задержаниях в 23 городах после акции в поддержку Навального

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

На протяжении недели после протестов 21 апреля в поддержку Алексея Навального полицейские ходят домой к вышедшим на улицы или сделавшим репост об акции. С подобным давлением столкнулись и журналисты, которые освещали протесты. Об этом пишет ОВД-Инфо.

К вечеру 27 апреля ОВД-Инфо известно о 115 задержаниях в 23 городах России. Больше всего задержаний (58) зафиксировано в Москве. В Нижнем Новгороде задержали 11 человек, в Перми и Хабаровске - по 10 человек, в Воронеже задержали троих, во Владивостоке, Волгограде и Екатеринбурге- по 2 человека, в Березниках, Иркутске, Казани, Кинешме, Кирове, Киселевске, Липецке, Новосибирске, Новочебоксарске, Самаре, Севастополе, Смоленске, Томске, Ханты-Мансийске, Щекино - по одному человеку.

Людей вызывают в отделы полиции для составления протокола об административном правонарушении или задерживают и составляют протокол, в некоторых случаях оставляя в отделах на ночь до суда. Им вменяют участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения, либо организацию несогласованного мероприятия путем размещения поста или репоста в соцсетях перед акцией 21 апреля.

По данным на вечер 27 апреля, на сайтах московских судов опубликована информация о 183 делах по статье 20.2 КоАП (нарушение правил участия в акциях), поступивших в суды с 22 апреля. 102 из них заведено по части 5 статьи 20.2 КоАП, 45 - по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП, 20 - по ч. 2 ст. 20.2 КоАП и 16 - по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

Задержания начались уже на следующий день после всероссийских акций в поддержку Навального. Так было, к примеру, в Воронеже, Нижнем Новгороде и других городах. В Волгограде полицейские задержали женщину, у которой с собой был трехмесячный ребенок. В итоге ее оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за репоста.

Самой популярной тактикой полиции, особенно в Москве, стало выжидание задержание "правонарушителей", которые уходят или приходят к себе домой. Таким образом задержали профессора РГГУ Александра Агаджаняна, когда тот возвращался с работы. Страдающего астмой профессора заставили провести ночь в отделе, а на следующий день оштрафовали.

Примером агрессивного выжидания стала история Игоря Жогина, которого несколько дней караулили под дверью, требуя, чтобы он проехал в отдел полиции. Когда полицейские сказали, что сменят друг друга, тот согласился выйти из квартиры, но с защитником. Приехавший адвокат обнаружил, что глазок в двери Жогина выбит, а внутрь распылили некую жидкость. У адвоката, который взялся за ручку двери, жгло руки, а его подзащитному понадобилась скорая помощь из-за аллергической реакции. Жогина в итоге арестовали на 25 суток по статье о повторном нарушении правил проведения акций за репост видео "Финальная битва между добром и нейтралитетом".

Обратившиеся в ОВД-Инфо сообщали, что при выжидании их под дверьми полицейские отключали им электричество. Так было в случае фотографа Александра Гребешкова, арестованного на 9 суток, и художника Даниила Двинских, которого в итоге не задержали.

Полиция также приходила как минимум к пяти журналистам, освещавшим события в Москве 21 апреля. С давлением столкнулись сотрудники "Дождя", "Комсомольской правды", "Эха Москвы", RTVi и портала "Медуза"*. Полицейские требовали проехать с ними в отдел и доказать, что во время акции у них было при себе редакционное задание.

Комментируя эти задержания, пресс-секретарь президента РФ заявил, что во время акции протеста стало известно о некоем нежурналисте, который находился на митинге с журналистским удостоверением, и проверки и задержания могут быть связаны именно с этим. О каком именно случае идет речь, Песков не уточнил. На реплику о том, что в данном случае наказываются те, кто действительно исполнял свою работу, а не выдавал себя за представителя СМИ, Песков ответил, что подобные инциденты "рождают необходимость очень внимательного отношения" к проверке.

Кроме журналистов в столице задерживали политиков и правозащитников. 26 апреля политика Леонида Гозмана доставили в ОВД по Гагаринскому району столицы, где показали видео, на котором он идет по улице во время акции протеста. Политик в свою очередь заявил, что просто гулял по улице, но в отношении него составили протокол о нарушении правил митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Также полицейские пришли домой к преподавательнице и правозащитнице Анне Борзенко, в полицию вызвали писателя Дмитрия Быкова.