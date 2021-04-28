Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Натаров предложил рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России. "Считаю возможным рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России с участием Красноярского края, Хакасии и Тувы при сохранении определенных автономных полномочий национальных республик", - написал Натаров в своем Telegram-канале.
По его словам, ЛДПР "уже не один год" предлагает укрупнить субъекты РФ, создав 40 губерний с населением по 4-5 миллионов в каждой. "Иначе они будут всегда дотационные. Невозможно что-то строить с населением 50 тысяч, 200 тысяч и постоянно дефицитном бюджете", - отметил Натаров."Надеюсь, в скором времени это будет положено в "дорожную карту", - добавил он.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить. Нынешний принцип административно-территориального деления России он назвал "неправильным", предложив объединять с соседями такие регионы, как Еврейская автономная область. "Или Курган - почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?" - выразил недовольство экономическими различиями регионов Хуснуллин.
По его словам, в России "есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять". "Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы", - подчеркнул вице-премьер. Позднее его представитель заявил, что в ходе конференции Марат Хуснуллин "озвучил исключительно варианты развития городов", а "вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается".
Годом раньше, в феврале 2020 года, сам Хуснуллин называл предложения об объединении российских регионов "провокационными". "Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия", - сказал чиновник в первом интервью, данном после назначения на пост вице-премьера.
В 2016 году о необходимости укрупнения российских регионов заявляла спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. "Есть субъекты Федерации, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы", - говорила она. Спикер предложила укрупнять регионы на "экономических, инвестиционных и иных" основаниях.
Процесс административного объединения уже проходил в РФ в "нулевых" годах: в 2005 году в Пермский край объединились Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ; в 2007 году в состав Красноярского края вошли Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа; в том же 2007 году из Камчатской области и Корякского автономного округа был создан Камчатский край; в 2008 году Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав Иркутской области, а Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.
По итогам процесса объединения число регионов России сократилось с 89 (на момент принятия Конституции 1993 года) до 83, так как прекратили самостоятельное существование шесть из десяти автономных округов. После присоединения к России в 2014 году Крыма и Севастополя число субъектов Федерации возросло до 85.
Алексей Кудрин, будучи главой Центра стратегических разработок, в 2017 году предложил создать укрупненные агломерации Екатеринбург - Челябинск - Пермь или Томск - Новосибирск - Барнаул. В 2020 году он повторил свою мысль, предложив подумать об интеграции Екатеринбурга с Пермью и Челябинском.