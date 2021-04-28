Сергей Натаров

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Натаров предложил рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России. "Считаю возможным рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России с участием Красноярского края, Хакасии и Тувы при сохранении определенных автономных полномочий национальных республик", - написал Натаров в своем Telegram-канале.

По его словам, ЛДПР "уже не один год" предлагает укрупнить субъекты РФ, создав 40 губерний с населением по 4-5 миллионов в каждой. "Иначе они будут всегда дотационные. Невозможно что-то строить с населением 50 тысяч, 200 тысяч и постоянно дефицитном бюджете", - отметил Натаров."Надеюсь, в скором времени это будет положено в "дорожную карту", - добавил он.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить. Нынешний принцип административно-территориального деления России он назвал "неправильным", предложив объединять с соседями такие регионы, как Еврейская автономная область. "Или Курган - почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?" - выразил недовольство экономическими различиями регионов Хуснуллин.

По его словам, в России "есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять". "Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы", - подчеркнул вице-премьер. Позднее его представитель заявил, что в ходе конференции Марат Хуснуллин "озвучил исключительно варианты развития городов", а "вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается".

Годом раньше, в феврале 2020 года, сам Хуснуллин называл предложения об объединении российских регионов "провокационными". "Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия", - сказал чиновник в первом интервью, данном после назначения на пост вице-премьера.

В 2016 году о необходимости укрупнения российских регионов заявляла спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. "Есть субъекты Федерации, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы", - говорила она. Спикер предложила укрупнять регионы на "экономических, инвестиционных и иных" основаниях.

Процесс административного объединения уже проходил в РФ в "нулевых" годах: в 2005 году в Пермский край объединились Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ; в 2007 году в состав Красноярского края вошли Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа; в том же 2007 году из Камчатской области и Корякского автономного округа был создан Камчатский край; в 2008 году Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав Иркутской области, а Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.

По итогам процесса объединения число регионов России сократилось с 89 (на момент принятия Конституции 1993 года) до 83, так как прекратили самостоятельное существование шесть из десяти автономных округов. После присоединения к России в 2014 году Крыма и Севастополя число субъектов Федерации возросло до 85.

Алексей Кудрин, будучи главой Центра стратегических разработок, в 2017 году предложил создать укрупненные агломерации Екатеринбург - Челябинск - Пермь или Томск - Новосибирск - Барнаул. В 2020 году он повторил свою мысль, предложив подумать об интеграции Екатеринбурга с Пермью и Челябинском.