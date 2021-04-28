ВСЕ ФОТО В России началась третья волна коронавируса, которую официальная статистика отрицает

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин В России началась третья волна коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики. При этом реальные данные по заражениями коронавирусом в России агентство не приводит

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Д. Гришкин Судя же по официальной статистике, суточный прирост новых случаев коронавируса удивительным образом застопорился на отметках, не превышающих 9 000 человек в сутки, тогда как в декабре суточный прирост составлял в среднем 30 000 инфицированных

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

В России началась третья волна коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики. При этом реальные данные по заражениями коронавирусом в России агентство не приводит.

Отмечается, что оптимистичные оценки ситуации с коронавирусом, которые регулярно публикует российский оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19, привели к тому, что россияне перестали боятся вируса и неохотно делают прививки.

Столкнувшись с растущей волной инфекций Covid-19 и низким уровнем вакцинации, Кремль пытался сдержать эпидемию, не вызывая беспокойства россиян. Однако два осведомленных чиновника, попросивших не называть их имена, заявили Bloomberg, что такая тактика властей явно не удалась. По их словам, месяцы оптимистичных заявлений Кремля, что ситуация находится под контролем, снизили спрос на вакцины, поскольку большая часть населения просто перестала бояться вируса, поддавшись бравурным заявлениям властей.

Как показывает опрос, проведенный "Левада-центром"*, около 65% россиян не хотят вакцинироваться, несмотря на повсеместно открытые бесплатные прививочные пункты. Согласно последним официальным данным, полностью привились лишь около 7 млн россиян, а одним компонентом - почти 12 млн человек. Для создания в России коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались примерно 70% населения.

В это время средний семидневный показатель количества новых случаев заражения в Москве вышел на самый высокий уровень с начала января 2021 года, и число случаев заболевания увеличивается быстрее, чем в Великобритании, население которой более чем в пять раз превышает население Москвы. Судя же по официальной статистике, суточный прирост новых случаев коронавируса удивительным образом застопорился на отметках, не превышающих 9 000 человек в сутки, тогда как в декабре суточный прирост составлял в среднем 30 000 инфицированных. 28 апреля этот показатель вновь оказался на удивление низким - всего 7848 новых заражений по всей России за сутки.

Хотя официально российские власти продолжают отвергать возможность введения новых коронавирусных ограничений, они все равно уже вводятся. Так, для сдерживания темпов роста заболеваемости, в России с 1 по 10 мая были объявлены длинные каникулы, в некоторых регионах их даже продлили еще на день.

Продлить выходные президента России Владимира Путина попросила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова, указав на то, что из-за прерывания праздников россияне будут возвращаться с дач и больше контактировать друг с другом, увеличивая вирусную нагрузку. "Новая тенденция указывает на то, что ситуация, возможно, станет еще более сложной", - сказала Попова.

По этой же причине российские школы также закрываются на все майские праздники.

В рамках коронавирусных ограничений было закрыто и авиасообщение с Турцией.

Для стимулирования темпов вакцинации в Москве ввели бонусную программу для пожилых - за прививку пенсионеры получат подарочные карты и промокоды на тысячу рублей.