Эксперты заявили о грядущем росте цен на гречку

Фотобанк Moscow-Live / Светлана Пашкульская

Ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы, рассказали "Ведомостям" представители нескольких торговых сетей и поставщиков. Возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг: он попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.

Представитель сети магазинов "Верный" подтвердил, что еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5-15%, начиная с марта и апреля, но пока ни одно из этих предложений не принято. Представители других ритейлеров также подтверждают поступающие к ним предложения о повышении цены на гречку, пшено и овсяные хлопья, но отмечают, что у ритейлера на складах пока есть товарный запас круп по старым ценам. Поэтому каждое предупреждение о повышении цен рассматривается индивидуально, а ритейлеры ищут альтернативных поставщиков и пытаются договориться о более низкой отпускной стоимости или о ее поэтапном повышении.

Отмечается, что уровень цен на некоторые крупы уже и так повысился после ажиотажного спроса весной прошлого года: например, гречка в рознице, согласно Росстату, за год подорожала на 36% до 94,3 руб./кг. Нынешнее удорожание имеет разные причины. Рост цен на овсяную крупу объясняется неурожаем, на гречку - дефицитом на рынке, также на ситуацию влияет и рост стоимости упаковки.

Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков подтверждает рост цены на гречку примерно на 10%, по другим крупам он называет ситуацию стабильной. По его словам, заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам. Другие эксперты отмечают, что производители постепенно включают в цену рост стоимости удобрений, затраты на хранение и другие расходы.

Дополнительный дисбаланс на рынок вносят растущие поставки за границу: с начала сезона (с сентября 2020 г.) вывезено около 220 тысяч тонн гречихи и гречки, что больше, чем за весь прошлый сезон. Высокий спрос на эту продукцию отмечается в Китае, Японии и странах бывшего СССР. Это и стало одной из причин роста: сейчас 1 кг крупы при закупке оптом стоит 70 руб. (+36% к сентябрю 2020 г.), что превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года.

Как заявил "Интерфаксу" представитель Минсельхоза, нынешние объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности в основных видах круп. В то же время, чтобы не допустить роста цен и повысить самообеспеченность внутреннего рынка, министерство планирует расширить посевные площади под основными крупяными культурами в 2021 году.

По данным "Ведомостей", дефицита гречки с учетом нынешних высоких запасов не ожидается, а сами аграрии из-за привлекательных цен действительно могут увеличить площади под эту культуру, что в итоге приведет к снижению цен. Смысла же в госрегулировании цен нет, в том числе и потому, что такие меры приводят к сбою цепочек поставок и росту оптовых цен, как это уже произошло в ходе государственного регулирования.