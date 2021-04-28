Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 848, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года

Стопкоронавирус.рф Количество пациентов, которые проходят лечение, сократилось до 266 808. Число вылечившихся возросло за сутки на 8 420. Всего выздоровели уже 4 411 098 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. М. Денисов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 848, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В общей сложности в стране выявили 4 787 273 инфицированных.

Количество пациентов, которые проходят лечение, сократилось до 266 808. Число вылечившихся возросло за сутки на 8 420. Всего выздоровели уже 4 411 098 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 387 против 392 днем ранее, до 109 367. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,28%.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 1840 (54)

Санкт-Петербург - 723 (34)

Московская область - 612 (18)

Ростовская область - 228 (10)

Самарская область - 179 (13)

Нижегородская область - 179 (10)

Воронежская область - 159 (10)

Саратовская область - 135 (3)

Иркутская область - 133 (7)

Красноярский край - 115 (10)

Челябинская область - 107 (8)

Свердловская область - 104 (14)

Пермский край - 102 (10)

Краснодарский край - 102 (11)

Волгоградская область - 102 (8)

Республика Крым - 99 (5)

Республика Башкортостан - 99 (3)

Республика Саха (Якутия) - 88

Пензенская область - 86 (5)

Ульяновская область - 83 (8)

Алтайский край - 83 (5)

Ярославская область - 83 (2)

Ленинградская область - 82 (8)

Новосибирская область - 79 (4)

Белгородская область - 78 (2)

Брянская область - 77 (2)

Курская область - 72 (5)

Кемеровская область - 69 (1)

Кировская область - 68 (1)

Тверская область - 66 (5)

Оренбургская область - 65 (6)

Ставропольский край - 64 (5)

Ивановская область - 63 (3)

Липецкая область - 63 (3)

Астраханская область - 63 (2)

Архангельская область - 63 (1)

Калининградская область - 60 (5)

Тульская область - 59 (10)

Владимирская область - 59 (6)

Удмуртская Республика - 55 (1)

Калужская область - 55

Орловская область - 54 (4)

Омская область - 54 (3)

Тамбовская область - 54 (2)

Чувашская Республика - 53 (3)

Псковская область - 52 (2)

Ханты-Мансийский АО - 52

Смоленская область - 50 (8)

Тюменская область - 49 (3)

Рязанская область - 49 (3)

Республика Карелия - 45 (3)

Вологодская область - 43 (4)

Республика Дагестан - 43 (4)

Республика Коми - 37 (4)

Республика Татарстан - 35

Курганская область - 33 (3)

Новгородская область - 31

Костромская область - 29 (2)

Республика Мордовия - 29 (1)

Забайкальский край - 27 (1)

Республика Бурятия - 27 (1)

Приморский край - 27 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 25 (2)

Хабаровский край - 25 (1)

Томская область - 24 (4)

Сахалинская область - 22

Мурманская область - 20 (2)

Севастополь - 20 (2)

Республика Хакасия - 18

Ямало-Ненецкий АО - 17

Республика Марий Эл - 16

Карачаево-Черкесская Республика - 14

Амурская область - 11

Республика Ингушетия - 11

Чеченская Республика - 10

Республика Адыгея - 9

Республика Калмыкия - 8 (1)

Республика Северная Осетия - 8

Камчатский край - 8

Магаданская область - 3 (1)

Республика Алтай - 1 (2)

Еврейская АО - 1 (2)

Республика Тыва - 1

Чукотский АО - 1

Ненецкий АО - 1

