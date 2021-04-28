Министерство юстиции признало "Медузу"* иностранным агентом после того, как некий государственный орган сообщил в ведомство об иностранном финансировании издания. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос "Дождя".

Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, распространяющее предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, может быть признано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, если оно получает иностранное финансирование, отмечает ведомство.

"На основании документов, поступивших от органов государственной власти Российской Федерации, подтверждающих соответствие признакам иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента <...> юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project* и Общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ"* включены в реестр", - говорится в ответе Минюста.

Ведомство не ответило на вопрос, какие именно источники иностранного финансирования стали причиной признания "Медузы"* "иностранным агентом".

При этом официальное уведомление от Минюста о включении "Медузы"* в список "иноагентов" издание так и не получило, рассказала "Открытым медиа" координатор "Правозащиты открытки" Анастасия Буракова. Она подчеркнула, что по закону ведомство должно было отправить его в течение трех рабочих дней - этот срок истек 28 апреля.

Юристы "Правозащиты открытки" готовят иск об оспаривании решения Минюста, рассказала Буракова. По ее словам, ознакомиться с уведомлением от ведомства, в котором должны быть указаны причины внесения "Медузы"* в список, юристы смогут только в суде при ознакомлении с материалами дела.

Напомним, 23 апреля Минюст включил "Медузу"* в реестр "иностранных агентов". Теперь издание должно на каждой странице, включая посты в соцсетях, уведомлять читателей о своем статусе. Главный редактор "Медузы"* Иван Колпаков предположил, что из-за этого в ближайшее время издание может лишиться "значительной части рекламодателей", что означает "смерть издания".

Решение Минюста несет угрозы и для журналистов издания. "Авторы, которые получают от нас деньги, тоже могут быть признаны иностранными агентами, - предупреждает Иван Колпаков. - Если это произойдет (а примеры уже есть), они так же (как и "Медуза"*) должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Ошибки в отчетности грозят штрафами; более того - уголовным преследованием и лишением свободы. Организовать давление на наших репортеров теперь просто как никогда".

Наконец, клеймо "иноагента" отпугнет от "Медузы"* экспертов и ряд источников, полагают в редакции.

Колпаков подчеркнул, что статус иноагента лишает редакцию "возможности полноценно заниматься журналистикой" и "уничтожает бизнес". "Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого - убить "Медузу"*, считает он. По словам Колпакова, у редакции "впервые нет четкого плана действий", и "Медуза"* не знает, что делать дальше".

"Конечно, мы продолжим искать выход. Конечно, всем хочется чуда. Мы постараемся, но обещать не можем", - заключил Иван Колпаков.

В среду ситуацию с "Медузой"* прокомментировали в Кремле. Там не видят драмы или какой-либо проблемы в том, что издание может исчезнуть. "Мы с глубоким уважением относимся к каждому средству массовой информации, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле "ценят профессионализм журналистов в каждом средстве массовой информации". - Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно". Слова Пескова приводит ТАСС.

По его словам, в Кремле понимают, что "Медуза"* является частным изданием, однако "все-таки это не российское СМИ". Так Песков ответил на вопросы, связывают ли в администрации президента решение в отношении издания с "недружественными действиями" Латвии, где расположена редакция "Медузы"*, и понимают ли, что это частная компания, не связанная с каким-то государством.

Пресс-секретарь президента отметил, что на территории страны доступно множество русскоязычных средств массовой информации, которые при этом не являются российскими. Он напомнил, что есть и еще ряд медиа, которые работают на российскую аудиторию, но "к Российской Федерации не имеют никакого отношения".