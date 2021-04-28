В Генпрокуратуре назвали регионы-рекордсмены по числу убийств с начала года

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Больше всего убийств в первые три месяца 2021 года зарегистрировано в Татарстане, Красноярском крае и Московской области. Как сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ, в этих трех субъектах совершено по 74 убийства.

Далее следуют Башкортостан (73), Кемеровская (70) и Ленинградская (68) области. Меньше всего убийств совершено в республике Калмыкия (три), Чукотском автономном округе (два) и в Севастополе - одно. В Ненецком автономном округе не зарегистрировано ни одного убийства или покушения. При этом, по информации ведомства, массив зарегистрированных в первом квартале убийств остается "относительно стабильным" - менее 2,2 тысячи. В 167 случаях возбуждению уголовного дела по факту убийства предшествовало безвестное исчезновение человека.

В конце прошлого года в Генпрокуратуре сообщили, что в России последовательно сокращается общее число зарегистрированных убийств. В сравнении с январем-ноябрем 2017 года их количество снизилось на 20,4% (с 9,1 тыс. до 7,2 тыс.). В 2020 году наибольшее число убийств было совершено в Свердловской, Московской областях и Республике Татарстан. Одновременно с этим снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - за три года их массив сократился на 18,4% (с 22,8 тыс. до 18,6 тыс.). На 2,6% в 2020 году уменьшилось количество преступлений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.