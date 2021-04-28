Цветение сакуры в "Аптекарском огороде", 27 апреля 2021 года

Фото: Мобильный репортер / АГН "Москва"

В столице после праздничных дней в мае установится солнечная погода, и воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, первые дни мая будут холодными и дождливыми. Но где-то на рубеже 7-8 мая произойдет разворот ветров, и усилится южная тяга. Температура в период с 7 по 9 мая вернется в рамки климатической нормы: плюс 5-10 градусов ночью и плюс 15-20 днем.

"С наступлением первой рабочей недели, то есть с 10 мая и далее, будут усиливаться антициклональные барические силы, гигантский антициклон должен раскинуться над просторами европейской России. Это будет много солнца, южный поток будет только усиливаться, в этой связи есть надежда на то, что произойдет усиление тепла: ночью до плюс 10-15, днем до плюс 20-25. Будет ли это до конца? Ну нет, конечно. Там будут сбросы с периодическими грозовыми дождями", - рассказал Тишковец.