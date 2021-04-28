В ряде регионов "длинные" майские выходные продлят еще на один день

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В Пензенской области и Ставропольском крае длинные майские выходные, которые будут длиться во всей России непрерывно с 1 по 10 мая, растянутся еще на один день. Это связано с тем, что на 11 мая выпадает Радоница - отмечаемый Церковью день поминовения усопших. Радоница традиционно объявляется выходным и в ряде других регионов России, пишет РБК.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram подтвердил, что 11 мая в регионе будет выходным днем. "Напомню, еще в 2016 году мы установили, что Радоница - день поминовения усопших - должна быть выходным днем. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей - давняя народная традиция", - написал он.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко также ранее указывал на нерабочий день 11 мая из-за того, что на эту дату выпадает Радоница. "Буквально перед началом комиссии пришло сообщение, что первые 10 дней мая объявлены федеральными выходными и 11 - наш, региональный выходной. Можно сказать, что это вторые новогодние праздники со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нам следует еще более серьезно самоорганизоваться", - заявил он на заседании оперативного штаба 23 апреля. Его слова приводятся на официальном портале правительства Пензенской области.

В связи с Радоницей 11 мая выходной день также будет объявлен в Саратовской области, Краснодарском крае, Адыгее. Кроме того, еще один дополнительный выходной будет объявлен 13 мая в Адыгее, Башкирии, Татарстане в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама. Таким образом, в этих регионах в мае будет 17 выходных дней.

Изначально в этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая, которое приходится на понедельник, и с 8 мая по понедельник 10 мая, так как День Победы 9 мая в этом году приходится на воскресенье. Но 23 апреля глава России Владимир Путин распорядился сделать нерабочими все дни с 1 по 10 мая включительно.

Такое решение было принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране, однако предпринимателям оно показалось странным. По данным исследования Headhunter, решение сделать нерабочими дни с 1 по 10 мая более трети (38%) работодателей не поддерживают однозначно, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение. Полную поддержку указ Путина нашел среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом его поддерживают, а еще 2% работодателей затруднились с ответом.

Как отмечается в исследовании, пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, а еще 54% пока не решили о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.