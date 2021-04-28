В Петербурге закрасили внезапно появившееся граффити с портретом Навального - "героя нашего времени"

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Ночью в Пушкарском саду Санкт-Петербурга появилось граффити с портретом оппозиционного политика Алексея Навального и надписью "Герой нового времени". Однако граффити просуществовало всего несколько часов, пишет "Фонтанка".

На рисунке был отражен момент суда, когда, общаясь с женой из судебного "аквариума", оппозиционер сложил руками "сердечко". Уже к 9 утра на месте был наряд полиции и следственно-оперативная группа. После этого к 10 утра в Пушкарский сад приехали сотрудники ПАО "Россети Ленэнерго", в чьем ведении находится трансформаторная будка, на стене которой появился рисунок. В течение получаса они полностью закрасили рисунок желтой краской.

В 2018 году на этой же трансформаторной будке появилось изображение главного тренера российской команды по футболу Станислава Черчесова: тогда российская команда впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Рисунок несколько раз закрашивали: сначала после жалобы через портал "Наш Петербург", а затем после того, как зенитовские ультрас видоизменили рисунок, "отрубив" палец Черчесову. В последний день мундиаля художники из группировки HoodGraff сами закрасили портрет серой краской, оставив лишь послание "Еще есть вопросы?". Что же касается нынешнего случая, то художники сообщили "Фонтанке", что не имеют отношения к изображению Навального.

В Пушкарском саду в Санкт-Петербурге появилось граффити с Навальным. Фото: @pixsl_markov pic.twitter.com/wT28kngLQd — МБХ медиа (@MBKhMedia) April 28, 2021