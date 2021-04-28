Сухроб Еров

Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ

Пермский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима лейтенанта Росгвардии Сухроба Ерова, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. Об этом "Медиазоне" сообщили в "Зоне права".

Сухроба Ерова обязали заплатить 1 млн рублей пострадавшим в качестве компенсации.

На момент совершения преступления 24-летний Сухроб Еров занимал должность начальника продовольственной службы войсковой части N 341, дислоцированной в поселке Чугуевка (Приморский край). Туда он попал после окончания Пермского военного института, где он закончил факультет тыла.

Летом 2020 года офицер прибыл в Прикамье в очередной отпуск к родственникам в поселок Ильинский. Взяв у них машину, росгвардеец в сентябре направился в Пермь. Проезжая по Орджоникидзевскому району, он остановился у одного из частных домов, после чего зашел во двор. Позднее лейтенант объяснил вторжение тем, что хотел узнать, где можно купить арбуз.

Во дворе Еров увидел женщину, после чего у него возникла мысль об изнасиловании, писал "Коммерсант". Росгвардеец затащил жертву в дом и начал срывать с нее одежду. На крики женщины, имеющей инвалидность, вышел ее сын. Он попросил Сухроба Ерова отпустить мать. Взамен ребенок предложил сделать все, что тот захочет. В результате лейтенант совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. После этого офицер сел в машину и уехал с места преступления в направлении Ильинского.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Офицер был задержан на выезде из Перми сотрудниками уголовного розыска и доставлен в следственный отдел по Орджоникидзевскому району СК РФ.

Силовику инкриминировали незаконное проникновение в жилище (статья 139 УК РФ) и попытку сексуального насилия над матерью мальчика (ч. 1 ст. 30 через ст. 132 УК РФ), а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Только по последнему эпизоду офицеру грозило наказание в виде 20 лет лишения свободы.

На очной ставке обвиняемый признал вину, добавив, что помнит произошедшее "с отрывками". Пострадавший мальчик проходил длительную психологическую реабилитацию в "зеленой комнате" при Центре медико-психолого-социального сопровождения Перми.