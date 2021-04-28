Фонд борьбы с коррупцией*, основанный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, опубликовал расследование, которое посвящено прокремлевским журналистам и блогерам

Алексей Навальный / YouTube

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Фонд борьбы с коррупцией*, основанный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, опубликовал расследование, которое посвящено прокремлевским журналистам и блогерам. Они сотрудничают с телеканалом RT (Russia Today) и получают несколько миллионов рублей в год за то, что очерняют Алексея Навального, утверждается в расследовании. Руководство канала отреагировало на это, объявив о повышении зарплат.

"Несколько недель назад нам прислали удивительный и очень полезный документ - штатное расписание медиахолдинга Маргариты Симоньян, Раши Тудей. Список всех сотрудников, и их официальные зарплаты за последние несколько лет", - сообщают авторы расследования.

В ФБК* "перепроверили цифры", сравнили их с другими источниками (утечками налоговых баз, заявлениями сотрудников) и удостоверились, что они верны.

Среди тех, кто регулярно поносит Алексея Навального в соцсетях и упоминается в штатном расписании, оказалась бывшая сотрудница радиостанции "Эхо Москвы" и личная помощница главреда Алексея Венедиктова Леся Рябцева. В настоящий момент она является колумнистом RT и пишет по 2- 3 небольших колонки для сайта телеканала в месяц.

Кроме того, Леся Рябцева - частая гостья специальной программы про оппозицию, которую делает RT. Она также ведет телеграм-канал. За последние три месяца в нем опубликованы 420 постов, причем 220 из них посвящены Навальному и ФБК*.

"Злые, гнилые, жадные, беспомощные, сидят по заграницам, - писала в одном из постов Леся Рябцева про соратников Навального. - Не должны их высеры и дальше оставаться безнаказанными. Штрафы, сроки, розыски. Все по закону".

Похожие посты Рябцева распространяет и через Twitter. В одной из публикаций она с издевкой отзывается об ухудшении здоровья Алексея Навального в колонии: "А чего у Навального спина-то болит? Матрас неудобный?"

За эту пропагандистскую деятельность Лесе Рябцевой платят 4,5 миллиона рублей в год. Или 368 тысяч рублей в месяц. "Зарплата учителя русского языка и литературы первой категории в сельской школе в омской области составляет 16 тысяч рублей. Ровно в 23 раз меньше, чем у Леси Рябцевой", - говорится в расследовании.

В штатном расписании RT также фигурирует блогер Станислав Яковлев, или Ортега, как он сам себя называет. Ранее он получил условный срок за хранение трех граммов эфедрона. В телеграм-канале Ортега публикует около 400 постов в месяц. И 150 из них посвящены Навальному.

"Содержание блогера Ортеги обходится российским налогоплательщикам в 5 млн рублей в год. Или 420 тысяч в месяц", - подчеркивают авторы расследования.

Другой блогер и колумнист RT Максим Кононенко получает 540 тысяч рублей в месяц. Единственная заметка Кононенко за февраль этого года - про соратницу Навального Марию Певчих. В публикации Кононенко выдвинул теорию, что Певчих агент какой-то спецслужбы.

Зарплату на RT получает и сын пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева Митя Леонтьев. Ему платят 444 тысячи рублей в месяц за участие в ток-шоу RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

754 тысячи рублей в месяц получает бывший волонтер московского штаба Навального Виталий Серуканов. Он тоже принимает участие в упомянутом ток-шоу. В 2018 году именно стараниями Серуканова была сорвана регистрация Партии прогресса Алексея Навального, так как Виталий зарегистрировал одноименную партию-"двойника".

Сотрудница RT Екатерина Винокурова получила 4,5 миллиона рублей за 2020 год или 370 тысяч рублей в месяц. Именно она ранее пообещала опубликовать свою налоговую декларацию, если Алексей Навальный опубликует свою. Оппозиционер сделал это, но Винокурова отказалась выполнить обещание.

В ФБК* добавили, что глава медиахолдинга "Россия сегодня" Маргарита Симоньян получает 1,7 млн рублей в месяц. Ее первым заместитель, Елизавета Бродская - 2,1 млн рублей, а гендиректор RT Алексей Николов - 2,6 млн рублей в месяц.

Зарплаты кремлевских пропагандистов выглядят еще более возмутительными на фоне решений властей материально поддержать уязвимые группы населения. Так, президент РФ Владимир Путин объявил недавно о выплатах матерям-одиночкам в размере 5650 рублей, но всего один раз и в том случае, если возраст ребенка в семье 8-16 лет. Беременные женщины получат 6350 рублей, но только если они находятся за чертой бедности. "Ветераны, подарившие нам победу в самой страшной войне в истории, в этом году получат подарок - 10 тысяч рублей. Ощутимая помощь, учитывая что государство платит им пенсию в районе 35 тысяч рублей", - говорится в расследовании.

Маргарита Симоньян уже через час после публикации расследования отреагировала на него. "Объявляю о внеочередном повышении зарплат нашим ребятам, чьи данные слили в сеть", - написала она в телеграм-канале.