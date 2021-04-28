Свердловский суд закрыл дело застреленного СОБРом Таушанкова при штурме его квартиры из-за четырех рулонов обоев

IvanA / wikimedia.org

Свердловский областной суд прекратил уголовное дело Владимира Таушанкова, который был убит в ночь на 1 июня в собственной квартире в Екатеринбурге, когда СОБР пытался его задержать из-за кражи четырех рулонов обоев стоимостью 3,3 тыс. рублей. Дело прекращено ввиду смерти фигуранта, объявил судья.

По его словам, близкие родственники Таушанкова согласились на прекращение уголовного дела, против выступил участвующий в деле прокурор. Дело расследовалось по ч.2 ст.162 (разбой), ч.1 ст.318 (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти) и ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

По версии следствия, бойцы СОБРа свердловского управления Росгвардии пытались задержать 27-летнего Таушанкова, заподозрив его в краже четырех рулонов обоев в торговом центре "Лео" 31 мая прошлого года. Записи с камер видеонаблюдения на выходе из магазина показали, что Таушанков вышел из него с обоями, а затем на улицу выбежали охранники, и завязалась потасовка, но в конце концов они позволили ему уйти с рулонами. Таушанков якобы был вооружен. Что именно происходило в самом магазине и по пути до дома екатеринбуржца, неизвестно. Но, согласно записям с камер около подъезда, когда Таушанков подходил к дому, его уже преследовал СОБР. В тот момент обоев у него уже не было.

Мужчина поднялся в свою квартиру и заперся там. Сотрудники полиции вызвали на помощь его отца, он приехал и закрылся с сыном в квартире. Спустя несколько часов бойцы СОБРа приняли решение о штурме. По версии следствия, сын якобы взял отца в заложники. События, предшествовавшие штурму, остались до конца не выясненными: он то ли угрожал силовикам ножом, то ли опрыскал одного из полицейских из баллончика, то ли стрелял по бойцам СОБРа из страйкбольного автомата. По словам отца Таушанкова, бойцы СОБРа начали стрелять не разбирая, через дверь квартиры.

Следствие должно было выяснить, что именно произошло в строительном магазине, кто гнался за Таушанковым, что случилось во время погони, был ли отец заложником, было ли у убитого в руках в момент штурма огнестрельное оружие, можно ли было избежать убийства.

Адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы родителей погибшего, подавал жалобу на бездействие следствия, которое, по его мнению, выражалось в отказе регистрации его сообщения о преступлении по данному инциденту и проведении проверки. Однако несколько судов отказались ее удовлетворить.

СК вообще отказался возбуждать уголовное дело в отношении силовиков. При этом Свердловский областной суд присвоил делу гриф "совершенно секретно". Решение закрыть процесс от прессы и общественности суд мотивировал тем, что в деле якобы содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

Проведенная следствием психиатрическая экспертиза якобы показала, что убитый был невменяемым в момент совершения инкриминируемых ему преступлений. По данным адвоката Бушмакова, следствие предлагало закрыть дело именно по этой причине, но родные отказались.

В итоге родители Таушанкова подали жалобу в ЕСПЧ.