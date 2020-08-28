Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров На Кубани пенсионерку, выявившую фальсификацию на голосовании по поправкам в Конституцию, оштрафовали на 15 тыс. рублей

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

80-летняя жительница Ейска Краснодарского края Людмила Столярова, которая в ходе голосования по поправкам в Конституцию выявила фальсификацию, оштрафована на 15 тысяч рублей за якобы незаконное получение бюллетеня. Об этом "Юг. МБХ медиа" сообщила ее внучка Анастасия Терентьева.

"У нас было два заседания на мировом судебном участке N 230, вчера и сегодня. Приходили свидетели с нашей стороны, свидетели со стороны полиции. Сегодня вынесли решение - оштрафовать на 15 тысяч. Мы это решение пока не видели, но в любом случае будем его обжаловать", - заявила Анастасия Терентьева в четверг.

По ее словам, также "завершилось производство в отношении женщины, являющейся членом избирательной комиссии". Ее тоже признали виновной, но сумма штрафа по этому делу Терентьевой не известна.

Добавим, что сумма штрафа, назначенного пенсионерке, лишь немного меньше средней месячной пенсии в России за 2019 год.

В конце июня к Людмиле Столяровой пришли на дом члены участковой избирательной комиссии и предложили ей проголосовать по поправкам в Конституцию. Она это сделала. Через два дня к ней опять пришли из УИКа и предложили проголосовать. Пенсионерка заподозрила неладное и 1 июля, в последний день голосования, пошла на участок, чтобы убедиться, что ее голос учтен. Там оказалось, что напротив ее фамилии не стоит отметки о досрочном голосовании, графа была пуста.

Людмила Столярова попросила бюллетень, и ей его выдали. Затем пенсионерка вызвала полицейских и указала им на нарушение закона. Она передала сотрудникам правоохранительных органов бюллетень, выданный ей членом комиссии. Полиция приняла у Столяровой заявление, а через полтора месяца составила против нее же самой протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 5.22 КоАП. "Якобы бабушка намеренно явилась на участок, чтобы взять бюллетень повторно", - поясняла Анастасия Терентьева.

Суд Москвы заочно арестовал израильтянку, трижды проголосовавшую по поправкам

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая сумела трижды проголосовать по поправкам в Конституцию России. Это следует из карточки уголовного дела, опубликованной на сайте суда. На это обратил внимание Znak.com.

О возбуждении уголовного дела в отношении Ильинской, имеющей гражданство России и Израиля, стало известно в конце июля. В материалах дела говорилось, что она трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

Ранее сообщалось, что в московской квартире галериста Марата Гельмана был проведен обыск в связи с делом, возбужденным в отношении Ильинской.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. В основной закон страны было предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых - "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. За внесение изменений в основной закон страны проголосовали 77,92%, против - 21,27%. Голосование сопровождалось масштабными фальсификациями, считают эксперты.