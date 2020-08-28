ВСЕ ФОТО За последние сутки в России выявлено 4829 случаев коронавируса в 84 регионах, 110 человек скончались

АГН Москва / Александр Авилов Всего в стране выявлено 980 405 заболевших и 16914 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 5905 человек

АГН Москва / Александр Авилов Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 798 466 человек

АГН Москва / Александр Авилов

За последние сутки в России выявлено 4829 случаев коронавируса в 84 регионах, 110 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 980 405 заболевших и 16914 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 5905 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 798 466 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 654 (10)

Санкт-Петербург - 187 (9)

Московская область - 150 (4)

Нижегородская область - 133 (4)

Ростовская область - 132 (6)

Ставропольский край - 125 (3)

Свердловская область - 121 (6)

Воронежская область - 113

Красноярский край - 111 (8)

Волгоградская область - 107 (3)

Кемеровская область - 96 (6)

Саратовская область - 93 (2)

Ульяновская область - 89

Архангельская область - 87 (1)

Краснодарский край - 84 (2)

Оренбургская область - 84

Приморский край - 80

Самарская область - 75

Иркутская область - 73

Республика Дагестан - 72 (5)

Челябинская область - 68

Республика Калмыкия - 68 (3)

Алтайский край - 67 (2)

Мурманская область - 66

Пензенская область - 66 (1)

Ханты-Мансийский АО - 64 (1)

Кировская область - 63 (1)

Пермский край - 59 (3)

Республика Крым - 56 (2)

Сахалинская область - 55

Хабаровский край - 50 (1)

Тюменская область - 48

Ямало-Ненецкий АО - 47

Новосибирская область - 46 (3)

Республика Бурятия - 45

Белгородская область - 44

Республика Саха (Якутия) - 43 (2)

Томская область - 42 (1)

Астраханская область - 40 (1)

Орловская область - 40 (1)

Ярославская область - 40 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 39

Омская область - 39 (4)

Ивановская область - 37

Костромская область - 36

Вологодская область - 34

Курская область - 33

Республика Мордовия - 33

Магаданская область - 32

Республика Башкортостан - 31

Рязанская область - 31

Чувашская Республика - 31 (2)

Ленинградская область - 31

Псковская область - 30

Удмуртская Республика - 30

Республика Ингушетия - 29

Республика Татарстан - 28 (1)

Брянская область - 28

Калужская область - 28

Тульская область - 27 (2)

Республика Коми - 27 (1)

Республика Карелия - 26

Владимирская область - 25

Тверская область - 25 (3)

Амурская область - 25

Забайкальский край - 24 (1)

Тамбовская область - 23

Курганская область - 23

Кабардино-Балкарская Республика - 22

Калининградская область - 21

Смоленская область - 21 (1)

Новгородская область - 20

Республика Северная Осетия - 20

Республика Адыгея - 19 (1)

Липецкая область - 19

Республика Хакасия - 17 (1)

Республика Тыва - 17

Республика Марий Эл - 17

Севастополь - 15

Камчатский край - 13

Республика Алтай - 11

Чеченская Республика - 4

Еврейская АО - 4

Чукотский АО - 1

Ненецкий АО - 0

