За последние сутки в России выявлено 4829 случаев коронавируса в 84 регионах, 110 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 980 405 заболевших и 16914 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 5905 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 798 466 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 654 (10)
Санкт-Петербург - 187 (9)
Московская область - 150 (4)
Нижегородская область - 133 (4)
Ростовская область - 132 (6)
Ставропольский край - 125 (3)
Свердловская область - 121 (6)
Воронежская область - 113
Красноярский край - 111 (8)
Волгоградская область - 107 (3)
Кемеровская область - 96 (6)
Саратовская область - 93 (2)
Ульяновская область - 89
Архангельская область - 87 (1)
Краснодарский край - 84 (2)
Оренбургская область - 84
Приморский край - 80
Самарская область - 75
Иркутская область - 73
Республика Дагестан - 72 (5)
Челябинская область - 68
Республика Калмыкия - 68 (3)
Алтайский край - 67 (2)
Мурманская область - 66
Пензенская область - 66 (1)
Ханты-Мансийский АО - 64 (1)
Кировская область - 63 (1)
Пермский край - 59 (3)
Республика Крым - 56 (2)
Сахалинская область - 55
Хабаровский край - 50 (1)
Тюменская область - 48
Ямало-Ненецкий АО - 47
Новосибирская область - 46 (3)
Республика Бурятия - 45
Белгородская область - 44
Республика Саха (Якутия) - 43 (2)
Томская область - 42 (1)
Астраханская область - 40 (1)
Орловская область - 40 (1)
Ярославская область - 40 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 39
Омская область - 39 (4)
Ивановская область - 37
Костромская область - 36
Вологодская область - 34
Курская область - 33
Республика Мордовия - 33
Магаданская область - 32
Республика Башкортостан - 31
Рязанская область - 31
Чувашская Республика - 31 (2)
Ленинградская область - 31
Псковская область - 30
Удмуртская Республика - 30
Республика Ингушетия - 29
Республика Татарстан - 28 (1)
Брянская область - 28
Калужская область - 28
Тульская область - 27 (2)
Республика Коми - 27 (1)
Республика Карелия - 26
Владимирская область - 25
Тверская область - 25 (3)
Амурская область - 25
Забайкальский край - 24 (1)
Тамбовская область - 23
Курганская область - 23
Кабардино-Балкарская Республика - 22
Калининградская область - 21
Смоленская область - 21 (1)
Новгородская область - 20
Республика Северная Осетия - 20
Республика Адыгея - 19 (1)
Липецкая область - 19
Республика Хакасия - 17 (1)
Республика Тыва - 17
Республика Марий Эл - 17
Севастополь - 15
Камчатский край - 13
Республика Алтай - 11
Чеченская Республика - 4
Еврейская АО - 4
Чукотский АО - 1
Ненецкий АО - 0