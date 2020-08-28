В Рыбинском водохранилище Ярославской области опрокинулся сухогруз, двое членов экипажа пропали без вести

ГУ МЧС России по Ярославской области Всего на борту тягача баржи находилось семь членов экипажа, пятеро из них сейчас находятся на тягаче

ГУ МЧС России по Ярославской области

В Рыбинском водохранилище Ярославской области опрокинулся сухогруз, двое членов экипажа пропали без вести. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, всего на борту тягача баржи находилось семь членов экипажа, пятеро из них сейчас находятся на тягаче.

В МЧС подчеркнули, что в результате происшествия не было утечки топлива в водоем. На месте работают представители государственной инспекции по маломерным судам, также к поискам привлечён теплоход "Фазан", водолазы и навигационное судно "Путейский - 602". В поисках задействованы 45 человек личного состава и 11 единиц техники.

В правительстве Ярославской области журналистам рассказали, что судно принадлежит Ярославскому речному порту. Сухогруз следовал из Череповца в Нижний Новгород. Ранее сообщалось, что у потерпевшей крушение баржи обнаружилась течь, судно опрокинулось. Работа спасателей осложняется волной на Рыбинском водохранилище.