Сергей Собянин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин О том, что вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре, ранее заявил президент Владимир Путин, давший интервью телеканалу "Россия 24"

Пресс-служба Президента России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве может полностью разрешиться в течение полугода, сообщил в ходе городского открытого августовского педсовета мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит "Интерфакс".

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - сказал Собянин.

Как сообщалось, первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V уже начала поступать в больницы. Между тем вторую вакцину производства государственного научного центра "Вектор" планируется зарегистрировать по ускоренной схеме - сразу после второго этапа клинических исследований.

О том, что вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре, ранее заявил президент Владимир Путин, давший интервью телеканалу "Россия 24".

"Две российские вакцины от коронавируса будут конкурировать, думаю, они будут равны по эффективности", - заявил Путин. После того, как интервьюировавший его журналист напомнил, что в числе первых вакцинировавшихся была дочь Владимира Путина, тот заявил, что она чувствует себя хорошо. "Дочка просто сказала, что хочет как доброволец принять участие в испытании вакцины. Она ежедневно контактирует с большим количеством людей, необходимо обезопаситься", - пояснил он.

Президент уточнил, что после первого укола у его дочери наблюдалась температура 38,4, затем - "37 с небольшим". Через 21 день был сделан второй укол, после чего у дочери главы государства опять был небольшой подъем температуры, однако сейчас ситуация вернулась в норму. Интересно, что имя дочери не назвали ни президент, ни его интервьюер.

Российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована 11 августа. В Европе и США к регистрации российского препарата, который еще не прошел третью фазу клинических испытаний, отнеслись с опаской. Опрошенные Reuters вирусологи предупредили, что вакцина, обеспечивающая неполную защиту, может заставить вирус мутировать. В этом случае он начнет уклоняться от антител и создавать штаммы, которые будут невосприимчивы и к другим вакцинным реакциям.

К моменту государственной регистрации первой из разрабатываемых в России вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 ее безопасность была проверена на 20 участниках испытаний. Именно столько человек получили оба компонента препарата в соответствии с той схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации. Остальные 18 участников получили только один из компонентов вакцины.

В Минздраве уверяют, что вакцинация будет добровольной, при этом первыми планируется привить учителей и врачей. У вакцины есть ряд противопоказаний: согласно официальной инструкции, ее не рекомендуется вводить людям старше 60 лет и детям младше 18 лет, а также беременным и кормящим. При наличии хронических заболеваний вакцину следует применять с осторожностью.

По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "есть все основания" говорить, что первая зарегистрированная российская вакцина будет защищать от COVID-19, "по крайней мере, в течение двух лет, а может быть, на более длительную дистанцию". Однако в инструкции к препарату сказано, что продолжительность защиты неизвестна, а клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Шумиха вокруг препарата привела к тому, что о неготовности прививаться вакциной заявили 52% россиян, еще 42% ответили, что, "скорее всего", будут прививаться.