Алексей Брижань

Мособлэнерго Алексей Астапов

Мособлэнерго

Следствие задержало и попросило суд арестовать генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Брижань и Астапов были задержаны в порядке статьи 91 УПК", - сказал источник. По его словам, в пятницу следствие обратилось в Хамовнический суд Москвы с ходатайствами о заключении под стражу обоих фигурантов.

Брижаня и Астапова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, к подрядам на выполнение работ по заказам "Мособлэнерго" допускались только аффилированные с руководителями компании фирмы, а за покровительство при заключении контрактов они брали "компенсации" в виде 15% от стоимости контракта, пишет портал.

Согласно картотеке суда, ходатайства в отношении Брижаня и Астапова поступили в пятницу, но данных о том, как они были разрешены, в базе пока нет.

По данным суда, обоим фигурантам вменяется получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Брижань занимает пост гендиректора "Мособлэнерго" с марта 2013 года, Астапов занимает свою должность с апреля 2015 года.АО "Мособлэнерго" на 100% принадлежит правительству Московской области, компания была создана в 2005 году.

Как указано на сайте "Мособлэнерго", создание компании в 2005 году со 100-процентным участием в уставном капитале Московской области "было вызвано необходимостью решить накопившиеся проблемы в региональном электроснабжении, такие как дефицит электрической мощности, снижение надежности электроснабжения потребителей, высокий уровень потерь при передаче электрической энергии".