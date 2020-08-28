В Санкт-Петербурге неизвестные разбили окна и прокололи все колеса у автомобиля корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля. Как сообщил корреспонденту сайта Север.Реалии сам Френкель, он обнаружил свою машину разбитой утром, когда вышел из дома, чтобы поехать к врачу.

"Заметили утром сегодня, а разбили прошлой ночью, мы сутки не пользовались и не заметили. Связываю исключительно с историей с моим переломом, кто-то мстит или угрожает. Либо от полицейского, который мне руку сломал, либо от провокатора Абрамова, либо от 190 гимназии", - рассказал Френкель.

Ранее Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против полицейского Дениса Дмитриева, который сломал Френкелю руку на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию. Голосование проходило в гимназии N 190.

Отказ в ведомстве мотивировали, в частности, вымышленными событиями и показаниями свидетелей, которые противоречат сказанному в суде. Председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что журналист "Медиазоны" "вел себя очевидно провокационно", а перелом получил, поскольку, со слов полицейских, упал сам. В МВД РФ также считают, что полицейский действовал в рамках закона.

Самого Френкеля при этом оштрафовали на 2500 рублей по двум статьям: о неповиновении полицейскому и о вмешательстве в осуществление работы избиркома. Кроме того, ему вынесли предупреждение о нарушении режима самоизоляции.