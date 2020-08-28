Никулинский суд Москвы обязал женщину, пережившую насилие со стороны бывшего мужа, выплатить ему 10,3 тыс. рублей за публичный рассказ о побоях в социальных сетях, пишет Znak.com.

По словам правозащитницы Алены Поповой, судья решила, что Ирина Живова "не имела права сообщать о побоях публично, пока не вынесено судебное решение по делу".

"По решению судьи „честь и достоинство" Жени были мной ущемлены и стоят 10,3 тыс. рублей", - написала сама Ирина в Facebook.

На сайте суда сказано, что иск Евгения Живова к бывшей супруге удовлетворен частично. Решение судьи пока не опубликовано.

Адвокат женщины Виктория Дергунова рассказала в Facebook, что Живовой присудили штраф за фразу "нанес побои". Эти слова она употребила в рассказе о насилии, опубликованном в конце октября 2019 года в соцсетях.

В нем женщина рассказала об итоге десятилетнего брака с Евгением Живовым, на тот момент членом правления инвестиционной компании "Альфа-Капитал", разводе, разделе имущества и последнем визите.

Описывая его, Ирина использовала слова "подкараулил", "ворвался", "отмутузил". Позже она добавила фотографии синяков на своей руке и на руке одной из дочерей и показала протоколы. В них написано, что бывший муж "толкал", "тряс", "хватал за руки", а также причинил физическую боль, кровоподтеки и ушибы, которые не повлекли последствий.

Живов подал гражданский иск к бывшей жене, назвав соответчиками "Коммерсант" и РБК.

Свою вину отрицал, несмотря на то что нанесенные им побои были зафиксированы в протоколе от 20 октября 2019 года.

Живов требовал с бывшей жены 1 миллион рублей и опровержение, однако суд признал порочащим только заявление о физическом насилии с формулировкой, повторяющей статью 116 УК. Финансовые претензии судья сократила до 10 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Евгений Живов уволен из "Альфа-Капитала". В компании заявили, что разделяют семейные ценности и считают насилие неприемлемым.