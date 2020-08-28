Москва высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии в РФ, который должен покинуть страну в течение трех дней. Об этом заявили в пятницу в МИД России.

"В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланн был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Аккредитация норвежского дипломата в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней. "Именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику", - отметили в МИД РФ.

Там также подчеркнули, что "проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений". Ответственность за последствия такой политики "полностью ложится на Осло", считают российские дипломаты.

Ранее сообщалось о высылке из Норвегии сотрудника торгового отдела российского посольства Александра Стекольщикова. Он встречался в пиццерии в Осло с 50-летним местным жителем по имени Харшарн Сингх Татгар. Уроженца Индии заподозрили в разглашении гостайны и арестовали сразу после встречи с дипломатом РФ.

Татгар работал в компании DNV GL, которая "имеет многолетний опыт сотрудничества с российским фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение, крупные инфраструктурные проекты", поясняли в российском посольстве.

Речь может идти о передаче данных, связанных с оборонной инфраструктурой. Однако доступа к секретной информации у Татгара, как утверждают его коллеги, не было.