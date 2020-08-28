Архив NEWSru.com Число осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм в России выросло с 2007 года в десять раз

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Число осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм в России выросло в десять раз с 2007 года, следует из статистики судимостей за периоды с 2003 по 2007 и с 2008 по 2019 годы. Она опубликована на сайте Судебного департамента при Верховном суде РФ, пишет "Новая газета".

В России за четыре года с 2003 по 2007 годы за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства ( по статьям с 275 УК РФ по 284 УК РФ) были осуждены 276 человек, в то время как за четыре года с 2015 по 2019 год по этим же статьям были осуждены уже 2642 человек, следует из данных департамента.

Таким образом, рост числа осужденных за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, экстремизм и создание экстремистского сообщества вырос практически в десять раз.

Наибольший показатель был достигнут в 2017 году - 645 человек, минимальный - в 2003 году - 21 человек. Резкий рост числа осужденных был и в 2008 году: тогда показатель в 84 человека увеличился до 143. При этом с 2012 по 2014 год число преступлений увеличилось с 237 до 409.

Юрист Дамир Гайнутдинов из международной правозащитной группы "Агора" напоминает, что большую долю среди осужденных за такие преступления составляли те, кого привлекали по статье 282 УК ("Экстремизм"). С начала прошлого года эта статья была частично декриминализирована.