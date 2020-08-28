Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда полагает, что рано или поздно тело Ленина предадут земле, передает "Интерфакс".

"Конечно, отношение церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею - понятно и однозначно. Но в чем сегодня должен проявляться, на мой взгляд, пастырский подход? В снисхождении к тем людям, для которых это может стать трагедией. Я лично убежден, что в данном случае - это вопрос времени", - сказал он в интервью газете "Культура".

Представитель церкви отметил, что этот вопрос требует "сугубо пастырской мудрости и деликатного подхода", несмотря на то, что в церковных кругах есть противники нахождения Ленина в мавзолее, которые не раз говорили, что церковь должна немедленно и жестко выступить против, осудить, потребовать выноса тела.

"Тем более, что это, в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых", - добавил Легойда.

Отметим, вопрос погребения Владимира Ленина в России поднимался уже не раз. В последние годы с подобными предложениями выступали, в частности, сенатор Олег Морозов и глава Чечни Рамзан Кадыров. В ноябре 2018 года депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил заменить тело вождя мирового пролетариата в Мавзолее его точной резиновой или восковой копией.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на все инициативы отвечал, что не позволит разрушить Мавзолей на Красной площади.

В декабре 2017 года "Левада-центр" опубликовал результаты опроса по поводу захоронения вождя. Мнения россиян о том, что нужно делать с телом Владимира Ленина, разделились пополам: 41% опрошенных сказали, что его нужно захоронить, и столько же (41%) ответили, что его нужно оставить в Мавзолее.