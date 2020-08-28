53,8% россиян опасаются делать себе отечественную прививку от коронавируса. Такие результаты показал совместный опрос "Левада-центра" и "Открытых медиа" , пишет "Медиазона".

Бесплатно и добровольно сделать себе прививку готовы 38,2% опрошенных. Еще 5,7% респондентов затруднились ответить, 2,4% сказали, что они против любых вакцинаций и прививок.

Максимум опасений российская вакцина вызывает в возрастной группе 18-24: 62% молодых людей говорят, что не готовы делать прививку. В возрастной группе от 55 и старше, напротив, зафиксирован наибольший процент готовых к вакцине - 46%.

"Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из-за скорости изобретения", - сказал замдиректора "Левада-центра" Денис Волков.

Напомним, 22 августа глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что, по их данным, 52% россиян не готовы воспользоваться вакциной, а готовы пойти на такой шаг - 40%.