Прикуривший от свечи в церкви житель Забайкалья стал фигурантом уголовного дела

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Уголовное дело в отношении жителя Читы 2002 года рождения возбуждено по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих)

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Забайкальского края, который прикурил сигарету от свечи на алтаре в одном из православных храмов Читы, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Ведомство отмечает, что подозреваемый заснял свои действия на видео и затем опубликовал его в соцсети в интернете.

Уголовное дело в отношении жителя Читы 2002 года рождения возбуждено по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих). Ему грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

В 2018 году полиция Магнитогорска Челябинской области заинтересовалась фотосессией, на которой молодежь позирует в танцевальных позах на фоне алтаря одного из храмов, а девушка прикуривает от свечи. Фотографии были опубликованы в городском паблике в сети "ВКонтакте", но затем удалены.

В фотосессии участвовали три девушки и один молодой человек. Причем фотография, сделанная возле ворот храма, была подписана словом "антихристы".

По словам девушки, которая на фото прикуривала от свечи, снимки были постановочными. Она добавила, что в церкви никто не курил.

По данным источника Znak.com, родители школьницы были оштрафованы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).

В том же году краснодарский студент Егор Гришин разместил в интернете фотографию, на которой он гасит сигарету об икону на ограде храма Святого Архангела Михаила в станице Мартанской. Когда на юношу накинулись интернет-комментаторы, он удалил пост, а позже - и весь аккаунт. Однако дело дошло до суда, и 21 марта молодого человека приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей.

В мае 2017 года белгородский суд оштрафовал на 15 тысяч рублей молодую мать, в 2015 году прикурившую сигарету от свечи в церкви и выложившую фотографии в интернет.

Самым резонансным делом об оскорблении чувств верующих стала история "ловца покемонов" - уральского блогера Руслана Соколовского, который стал известен на всю страну благодаря видеоролику, на котором он играет в популярную на тот момент игру в екатеринбургском храме. В июле 2017 года его осудили на 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, но затем суд смягчил приговор до двух лет и трех месяцев лишения свободы условно.