Избрание в Бабушкинском районном суде Москвы меры пресечения в отношении бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Солнцева

АГН Москва / Андрей Никеричев Избрание в Бабушкинском районном суде Москвы меры пресечения в отношении гендиректора НПП «Исток» Александра Борисова

АГН Москва / Андрей Никеричев

Бабушкинский суд Москвы арестовал по делу о хищении 1 млрд рублей экс-главу ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") и советника главы "Объединенной авиастроительной корпорации" Владимира Солнцева, передает ТАСС. В соответствии с вынесенным в пятницу решением он останется под стражей до 3 октября 2020 года.

26 августа "Роскосмос" сообщил, что следственные действия в отношении Солнцева были начаты по итогам внутренних проверок в госкорпорации, а контракт с экс-руководителем РКК "Энергия" расторгли в 2018 году "в связи с большим количеством вопросов к его деятельности".

Его задержали утром в четверг после обысков. Еще троих фигурантов из экс-менеджеров корпорации, согласно оглашенным судьей материалам дела, объявили в розыск.

Ущерб оценен в 1 млрд 72 млн рублей (часть 4 статья 159 УК). По версии Следственного комитета, подозреваемые через аффилированные компании закупали за рубежом комплектующие для электронно-компонентной базы модуля Международной космической станции, завысив цены в три раза. Адвокат Солнцева на заседании упомянул, что один из свидетелей назвал его подзащитного "организатором преступной группы".

Солнцев считает дело попыткой Рогозина расправиться со старой командой. Рогозин высказывался за его отставку еще до перехода в "Роскосмос" из-за потери при запуске на орбиту в 2017 году ангольского спутника связи, произведенного "Энергией".

"Я так и не услышал в обвинении, что я сделал не так. На сегодняшний день договор не закончен, хотя поставка произведена в срок, у следствия какая-то ангажированность за то, что мы делали свою работу. Явно прослеживается влияние "Роскосмоса" в давлении на старую команду", - заявил он.