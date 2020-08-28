Жители нескольких населенных пунктов Архангельской области стали получать воду по талонам. "Карточная система" продажи питьевой воды заинтересовала Генеральную прокуратуру, которая проверяет законность этого нововведения.

"Пайки" на воду введены для жителей поселков Черная Курья, Дорожники, Динамо, Юрас и кооператива "Лето" в Архангельской области. В этих населенных пунктах нет централизованных систем водоснабжения, сообщает надзорное ведомство. Там также отсутствуют скважины для забора воды из грунта.

Руководитель пресс-службы компании "РВК-Архангельск", занимающейся подвозом воды с декабря 2018 года, Константин Рудаков сообщил РИА "Новости", что поселки отдаленные и по большей части в них живут дачники. До августа воду возили бесплатно, поскольку не было тарифа. А 3 августа агентство по тарифам и ценам Архангельской области выпустило постановление, в котором установили тариф на подвоз воды жителям отдаленных территорий - 353 рубля за 1 кубометр.

"С 24 августа жители поселков будут получать воду по талонам. Один талон - на 20 литров воды, его стоимость - 7 рублей. Такой способ расчетов был выбран не случайно, мы изучили опыт Енисейского водоканала, - пояснил Рудаков. - Таким образом за воду платят только те, кому она необходима и только за необходимое количество".

Он отметил, что количество выдаваемых талонов не ограничено, а в холодное время года дачники, уезжающие "на зимние квартиры", платить за воду не будут. По словам Рудакова, жители поселков отнеслись к нововведению "с пониманием". Позже планируется создать мобильное приложение для более удобного заказа воды и оплаты, заключил представитель коммунальной организации.

В Гепрокуратуре, комментируя ситуацию, отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Там также отметили, что узнали о происходящем в поселках из интернета.