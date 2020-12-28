Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем после рекомендации президента России Владимира Путина. В конце прошлой недели последний день года планировали оставить рабочим в Краснодарском крае, Северной Осетии и Чечне, однако к понедельнику они изменили мнение.

Согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 31 декабря должно стать выходным днем с сохранением зарплаты для работников краевой администрации и органов исполнительной власти (без сохранения зарплаты). Остальным лишь рекомендуется отпустить сотрудников в этот день, пишет "Блокнот" со ссылкой на копию документа.

23 декабря Путин поддержал предложение единоросса Сергея Неверова сделать 31 декабря выходным днем по всей стране, признав, что в этот день организуется "очень своеобразная работа". Президент рекомендовал губернаторам объявить последний день года выходным и отметил, что в следующем году это надо закрепить законодательно. После его слов главы регионов, которые до тех пор колебались или не хотели вводить дополнительный день отдыха, изменили свое мнение.