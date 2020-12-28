Суд в Волгограде лишил прав контрактника, протаранившего забор аэропорта на БМП в пьяном виде

Волгоградский гарнизонный военный суд

Волгоградский гарнизонный суд лишил водительских прав военнослужащего Александра Жеребцова, который в пьяном виде сел за руль БМП-3 и снес бетонный забор в аэропорту Волгограда. Как пишет "Коммерсант", 20 октября нетрезвый контрактник протаранил бетонный забор аэропорта в Волгограде и проехал по территории авиаузла около полутора километров, пока у машины не закончилось топливо. Позже нарушитель был задержан охранниками объекта.

Сам Жеребцов рассказал военному прокурору, что выпивать начал еще до того, как сел за штурвал БМП-3, а продолжил, уже управляя боевой машиной, которую предстояло передислоцировать из одной части в другую. По одной из версий, военные, отстав от колонны, решили сократить путь, но в итоге, заплутав, заехали на территорию аэропорта. При этом "товарища" военного привлекать к ответственности не стали.

В отношении контрактника был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Учитывая, что военный признал свою вину, наказывать его слишком строго не стали. Он был оштрафован на 30 тыс. рублей и на полтора года лишен водительских прав. Следует отметить, что срок действия прав Жеребцова заканчивался в январе 2021 года.