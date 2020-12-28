Роскомнадзор потребовал от сибирского издания "Бабр 24" удалить материал 14-летней давности о "безобразном поведении" депутата Госдумы Александра Хинштейна в ижевской гостинице

Moscow-Live / Алексей Поляков Александр Хинштейн

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Роскомнадзор потребовал от сибирского издания "Бабр 24" удалить материал 14-летней давности о "безобразном поведении" депутата Госдумы Александра Хинштейна в ижевской гостинице. "По имеющейся информации, материал... содержит сведения, нарушающие законодательства Российской Федерации в области распространения информации", - говорится в письме ведомства, которое портал цитирует в своем Telegram-канале.

Редакция отметила, что ни контактов, ни возможных санкций в случае невыполнения распоряжения в письме не указано. "Любопытно, как надзорное ведомство используется для обеления репутации отдельных депутатов", - прокомментировали в "Бабре". Статью уже удалили, но она сохранилась в кэше. Также издание опубликовало скан материала.

Публикация от 7 февраля 2006 года представляет собой полную перепечатку с сайта "Полит.ру", который, в свою очередь, ссылался на газету "Жизнь". В статье говорится, что Хинштейн отмечал день рождения друга в ижевской гостинице "Парк-отель" и устроил там "настоящий дебош": кидался разными предметами, отпускал "сальные шуточки" в адрес приглашенного на торжество артиста Александра Пескова и, по выражению менеджера последнего, "бегал в трусах по коридору". Другие знаменитые гости - Максим Галкин и Лолита - не могли заснуть ночью и боялись выходить из номеров, утверждается в материале. Сам Хинштейн заявил, что "никаких действий, нарушающих закон, не совершал".

"Роскомсвобода" предполагает, что на публикацию о дебоше обратили внимание после того, как Хинштейн "стал проявлять особую активность в законотворчестве". Депутат является соавтором нескольких принятых недавно законопроектов - о блокировке соцсетей за "дискриминацию" российских СМИ и о штрафах за оскорбление граждан чиновниками.